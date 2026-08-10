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Apartamentos con piscina en venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

;
Abu Dabi
854
Ghantout
24
Abu Al Abyad Island
5
Al Bahyah
3
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28 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento con vista al mar y puesta del sol desde la terrazaJacob " Co. Beachfront Living,…
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
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Estudio 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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MI DESCRIPCIÓNEstudio de lujo con entregas hasta la recepción de llaves de 36,7 metros cuadr…
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Apartamento 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Dormitorios 1
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
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Dormitorios 2
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Apartamento 1 habitación en Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
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Piso 11
💰 Inversiones en los Emiratos Árabes Unidos del desarrollador! Isla Saadiyat, Abu Dhabi. Ins…
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
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Área 55 m²
Piso 11
💰 Inversiones en los Emiratos Árabes Unidos del desarrollador! Isla Saadiyat, Abu Dhabi. Ins…
$434,025
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Piso 3
💰 Inversiones en los Emiratos Árabes Unidos del desarrollador! Isla Saadiyat, Abu Dhabi. Ins…
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
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Piso 4/9
Situado en uno de los distritos más dinámicos y lujosos de Abu Dhabi, estos apartamentos en …
$1,34M
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
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Piso 1
Situada en el corazón de la Isla Saadiyat, estas residencias de reciente construcción forman…
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Apartamento 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Piso 1/11
Estos apartamentos contemporáneos se encuentran en un nuevo y elegante desarrollo en Masdar …
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Piso 1/11
Situado en el corazón del distrito más prestigioso de Abu Dhabi, estos sofisticados apartame…
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Dormitorios 2
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Piso 13/37
Situado en el corazón de la isla de Yas, este moderno proyecto residencial ofrece un estilo …
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Ático Ático 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Situado en el corazón de la isla de Yas, este nuevo proyecto residencial ofrece una combinac…
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Apartamento 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Piso 33/37
Situado en uno de los barrios más icónicos y lujosos de Abu Dhabi, estos apartamentos totalm…
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Situado en la Isla Saadiyat, estas elegantes residencias ofrecen una mezcla de sofisticación…
$1,97M
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Apartamento 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Situado en el corazón de la isla de Yas, este excepcional proyecto ofrece una mezcla de mode…
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Piso 9
Situado en una de las comunidades más avanzadas de Abu Dhabi, estos elegantes apartamentos c…
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Apartamento en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Piso 1/9
Situados en un desarrollo vibrante y eco-consciente en Yas Island, estos nuevos apartamentos…
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Estos apartamentos están ubicados en un exclusivo complejo residencial en Yas Island, una de…
$561,863
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Apartamento 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
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Estos elegantes apartamentos están situados en uno de los proyectos residenciales más solici…
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
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Piso 2/9
Estos apartamentos recién desarrollados se encuentran en uno de los barrios más buscados de …
$1,27M
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Apartamento 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2/12
Situado en uno de los distritos más prestigiosos de Abu Dhabi, estos elegantes apartamentos …
$415,090
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Piso 1/21
Estos elegantes apartamentos están situados en una comunidad planificada por maestros que co…
$1,30M
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso 1/21
Situado en uno de los barrios más prestigiosos de la isla de Yas, este nuevo proyecto reside…
$685,702
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 5/11
Situado en el distrito innovador de Masdar City, estos apartamentos de nueva construcción of…
$372,295
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Tipos de propiedades en Abu Dabi

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estudios
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4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

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