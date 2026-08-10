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Apartamentos del mar en venta en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

;
Abu Dabi
854
Ghantout
24
Abu Al Abyad Island
5
Al Bahyah
3
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66 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
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Apartamento 2 habitaciones
Ghanadhah, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 5/6
Apartamento con vista al mar y puesta del sol desde la terrazaJacob " Co. Beachfront Living,…
$1,14M
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Piso 3/17
Apartamentos Exclusivos para una Vida de Lujo en Al Reem Island, Abu Dhabi Este moderno proy…
$824,304
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Apartamento 3 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 151 m²
Piso 3/5
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Apartamento en el nuevo complejo resi…
$1,39M
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Estudio 1 habitación en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Estudio 1 habitación
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 14/17
MI DESCRIPCIÓNEstudio de lujo con entregas hasta la recepción de llaves de 36,7 metros cuadr…
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3/7
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
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Apartamento 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 147 m²
Apartamentos en un Proyecto Prestigioso con Vistas al Mar en Yas Island Los apartamentos en …
$1,06M
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Piso 20/44
Radiant Wave: propiedad moderna en Al Reem Island, Abu Dhabi!Radiante Wave es un proyecto re…
$508,384
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Ático Ático 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Piso 15/36
Reportage Tower Apartments con una hermosa vista del Canal de la Isla Al Marya, Abu Dhabi! ¡…
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 102 m²
Piso 9
💰 Inversiones en los Emiratos Árabes Unidos del desarrollador! Isla Saadiyat, Abu Dhabi. Ins…
$630,888
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Piso 5/9
Nuevo Apartamento de 1 dormitorio en la colección Yas GolfDescubra la isla moderna que vive …
$530,973
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Apartamento 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 178 m²
Piso 3/17
Apartamentos Exclusivos para una Vida de Lujo en Al Reem Island, Abu Dhabi Este moderno proy…
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Apartamentos en un Proyecto Prestigioso con Vistas al Mar en Yas Island Los apartamentos en …
$817,368
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Piso 20/44
Radiant Wave: propiedad moderna en Al Reem Island, Abu Dhabi!Radiante Wave es un proyecto re…
$608,318
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Apartamento 1 habitación en Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 1 habitación
Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 10
💰 Inversiones en los Emiratos Árabes Unidos del desarrollador! Isla Saadiyat, Abu Dhabi. Ins…
$532,048
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Apartamento 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 3/7
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
$1,09M
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Número de plantas 33
Apartamentos de lujo frente al mar con 4 piscinas y marina privada en Abu Dabi Al Reem Islan…
$700,601
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 33
Apartamentos de lujo frente al mar con 4 piscinas y marina privada en Abu Dabi Al Reem Islan…
$916,793
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Apartamento 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 152 m²
Piso 1/13
Apartamentos de lujo en la primera isla del mundo con marca Brabus Brabus Island está ubicad…
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Apartamento 5 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 5 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 178 m²
Piso 34
Apartamentos Frente al Mar en la Isla Al Reem, Abu Dabi Este desarrollo se encuentra estraté…
$825,460
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Al Abyad Island, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 11
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$754,234
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 102 m²
Piso 1/13
Apartamentos de lujo en la primera isla del mundo con marca Brabus Brabus Island está ubicad…
$1,18M
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Apartamento 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Piso 20/44
Radiant Wave: propiedad moderna en Al Reem Island, Abu Dhabi!Radiante Wave es un proyecto re…
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Apartamento 3 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 3/7
Manchester City Residencia: Propiedad de estilo de vida en el corazón de Yas Island, Abu Dha…
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Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 81 m²
Piso 4/17
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Apartamento 3 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 96 m²
Piso 15/36
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Apartamento 4 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 246 m²
Piso 3/5
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$2,18M
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Apartamento 4 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 4 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 33
Apartamentos de lujo frente al mar con 4 piscinas y marina privada en Abu Dabi Al Reem Islan…
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Ático Ático 9 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Ático Ático 9 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 9
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 284 m²
Piso 8/11
Apartamentos exclusivos con un estilo de vida lujoso en Abu Dhabi Los lujosos apartamentos e…
$25,27M
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Apartamento 2 habitaciones en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 30/37
Apartamentos totalmente amueblados y equipados con electrodomésticos! Vistas panorámicas del…
$335,650
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Apartamento 2 habitaciones en Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Apartamento 2 habitaciones
Ghadeer Al Tayr, Emiratos Árabes Unidos
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 3/5
¡EOI está siendo recogido en este complejo residencial!Apartamento en el nuevo complejo resi…
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Tipos de propiedades en Abu Dabi

áticos
estudios
1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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