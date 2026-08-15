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Villas con piscina en venta en Alanya, Turquía

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17 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 1
Lo que obtienes: Moderna villa amueblada planificación 3+1 con una superficie de 160 m2, con…
$602,672
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Piso 1/2
$759,734
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso 2
$809,757
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 626 m²
Piso 1
$1,50M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 248 m²
Número de plantas 3
Si sueñas con poseer tu propia casa por el Mar Mediterráneo, donde cada día comienza con imp…
$558,802
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Agencia
INEST HOMES
Idiomas hablados
English, Русский, Українська, Türkçe
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 180 m²
Piso 1
Para la ciudadanía Lo que tienes: Amplia villa de 180 m2, totalmente amueblada y lista para…
$478,178
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
IT IS AVAILABLE FOR CITIZENSHIP OUR INFINITY POOL AND LUSH GREEN GARDEN OFFER YOUR GUESTS…
$1,18M
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 190 m²
Piso 2/4
Chic villas from a developer in the wonderful area of Alanya-Kargyjak,   that’s what we ask …
$345,945
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Villa 5 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 5 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 200 m²
Piso 1/2
Le presentamos un nuevo diseño de villas de lujo con mayor confort en los pintorescos alrede…
$469,497
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Villa 5 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 5 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 3
Habitaciones: 3+2Número de pisos: 3Baños: 2Balcón: 3Superficie de la villa: 170 m2Villa amue…
$458,143
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Villa 5 habitaciones en Mahmutlar, Turquía
Villa 5 habitaciones
Mahmutlar, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
$519,606
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Villa 3 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 3 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 580 m²
Número de plantas 2
Our top real estate agent Realtor Turkey has perfect advantage for you . Oba is the one of f…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Kesefli, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kesefli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Se vende una villa espejo en un complejo de villas cerca del mar, distrito de Demirtas.  El …
$182,737
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Villa 4 habitaciones en Alanya, Turquía
Villa 4 habitaciones
Alanya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 157 m²
Piso 2
We present to your attention the villas in the Bektash district of Alanya. Bektash is best k…
$444,787
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Villa 4 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 4 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 268 m²
Número de plantas 3
We pay attention to the perfect solution for a comfortable stay in one of the best districts…
$1,04M
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
18 premium modern-designed villas with private pool & parking area, app. 225 sqm in gross. …
$834,714
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Villa 6 habitaciones en Kargicak, Turquía
Villa 6 habitaciones
Kargicak, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
TERRENO: 610 m2 Villa: Superficie bruta 593 m2 Superficie neta 492 m2 ﻿﻿Sistema de casa …
$1,96M
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