Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Residencial
  4. Estudio
  5. Piscina

Estudios con piscina en venta en Tailandia

;
Pattaya
22
Provincia de Phuket
443
Choeng Thale
231
Provincia de Chon Buri
126
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
64 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
Dejar una solicitud
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 8
Un exclusivo oasis de confort en el corazón de Pattaya!Una oportunidad única para poseer bie…
$70,561
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,335
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 8
Una oportunidad única para invertir en apartamentos elegantes y modernos en el corazón de Ba…
$103,509
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio en Nong Prue, Tailandia
Estudio
Nong Prue, Tailandia
Área 23 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$64,996
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Número de plantas 7
¡Una atractiva oportunidad de inversión! Rendimiento: del 6% anual!¡Instalaciones disponible…
$110,451
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 5/7
🌴 complejo residencial de estilo complejo cerca de Kamala BeachUn moderno desarrollo residen…
$117,126
Dejar una solicitud
Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 7
Una oportunidad de inversión única en el corazón de Phuket es un apartamento elegante que co…
$174,544
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 1 habitación en Ban Bang Tao, Tailandia
Estudio 1 habitación
Ban Bang Tao, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 4/8
Desarrollo Residencial Boutique con techo Vistas del lago y el marUn exclusivo proyecto resi…
$118,482
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
Dejar una solicitud
Estudio 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/7
New studio for sale in the heart of Bang Tao. This offer is for those who want to live in th…
$102,100
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Número de plantas 49
El comienzo de las ventas de un nuevo proyecto en el corazón de Jomtien - SEASPIRE, que le p…
$153,182
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 2 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio 2 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/7
An ergonomic studio for sale in a new project created for those who appreciate the aesthetic…
$121,457
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
UndersunEstate
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,390
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Karon, Tailandia
Estudio 1 habitación
Karon, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 5/6
Resort-Style Residential Development Sólo 5 minutos de Kata BeachUn moderno complejo residen…
$130,820
Dejar una solicitud
Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 7
Una oportunidad única para invertir en apartamentos de lujo en el corazón de Nai Harn con al…
$139,431
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Número de plantas 5
Apartamento de lujo con muchas comodidades! Rendimiento de alquiler: 6-7% anual!Incluido tri…
$184,762
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 1 habitación en Sakhu, Tailandia
Estudio 1 habitación
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 7/7
Vida de lujo Sólo 400 metros de la playa Nai Yang, PhuketDescubra un moderno condominio de e…
$157,196
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitacion en Provincia de Chon Buri, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Provincia de Chon Buri, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$53,950
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Estudio en Sakhu, Tailandia
Estudio
Sakhu, Tailandia
Área 32 m²
Piso 4/8
EXCLUSIVA PRE-SALES. MOVE-IN " RENTAL READY APARTMENTSPropietario de su apartamento de ensue…
$118,184
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,308
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/8
Italian Coastal-Style Resort Residence en PhuketUn moderno complejo residencial diseñado par…
$118,118
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2/8
Estudio a un precio de presa de 25.10 metros cuadrados en la 2a planta en un complejo reside…
$59,800
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 3/8
Estudio con una superficie de 29 metros cuadrados en la tercera planta en un condominio prem…
$97,527
Dejar una solicitud
Estudio en Provincia de Phuket, Tailandia
Estudio
Provincia de Phuket, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Número de plantas 3
Invierte en un lujoso apartamento frente a la playa en BEACHFRONT BLISS CONDO en la costa de…
$172,306
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,322
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/6
$174,363
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Karon, Tailandia
Estudio 1 habitación
Karon, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 8/8
En venta estudio de lujo con zona de reparación de diseño de 24 metros cuadrados. El estudio…
$100,805
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir