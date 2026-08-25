Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Tailandia
  3. Pa Tong
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Pa Tong, Tailandia

;
Estudio Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Estudio 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/5
Estudio apartamento en un condominio situado en Patong, que se completó en diciembre de 2015…
$262 399
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$98 177
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4/7
530 meters to the sea, Income Guarantee, Fully Furnished About the Complex: The complex incl…
$97 220
Dejar una solicitud
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Estudio 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$116 870
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir