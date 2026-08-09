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Estudios en venta en Kathu, Tailandia

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Patong
4
Pa Tong
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17 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/6
Finalización de la construcción en diciembre 2026
$322,000
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Estudio 1 habitacion en Pa Tong, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Pa Tong, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 2/5
Estudio apartamento en un condominio situado en Patong, que se completó en diciembre de 2015…
$262,399
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Estudio 1 habitacion en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Kamala, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 1/4
Estudio apartamento en un condominio en construcción y es una vivienda acogedora y moderna, …
$262,204
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LDV InvestLDV Invest
Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/8
Italian Coastal-Style Resort Residence en PhuketUn moderno complejo residencial diseñado par…
$118,118
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Estudio 1 habitación en Kathu, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kathu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Dcondo Cove Phuket is a new residential complex from developer Sansiri, one of Thailand's mo…
$84,943
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 5/7
🌴 complejo residencial de estilo complejo cerca de Kamala BeachUn moderno desarrollo residen…
$117,126
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 3/6
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Suitable for: Suitable for those who want to enjoy luxury …
$293,587
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Estudio 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$116,870
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Estudio 1 habitación en Kathu, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kathu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 379 m²
Piso 7/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: The project is ideal for family living, …
$71,469
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Estudio 1 habitación en Kathu, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kathu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 376 m²
Piso 7/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: The project is ideal for family living, …
$62,284
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Estudio 1 habitacion en Kathu, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Kathu, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 8
Apartamentos de lujo en el corazón de PhuketEste condominio de baja altura, situado en una z…
$69,680
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Estudio 1 habitación en Kathu, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kathu, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Piso 3/8
Free round-trip tickets to Phuket!* Who is it for: D Condo Reef Phuket is an excellent choic…
$57,060
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 5/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$185,460
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 4/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$166,384
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Estudio 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4/7
530 meters to the sea, Income Guarantee, Fully Furnished About the Complex: The complex incl…
$97,220
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Estudio 1 habitación en Pa Tong, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pa Tong, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 7/7
To the sea 530 m, Income guarantee, Full furnitureAbout the complex:The complex includes 3 b…
$98,177
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Estudio 1 habitación en Kamala, Tailandia
Estudio 1 habitación
Kamala, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/5
Gift roundtrip tickets to Phuket!*Best for: Ideal for those looking to combine a beach holid…
$182,929
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Parámetros de las propiedades en Kathu, Tailandia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
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