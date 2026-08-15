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Pattaya
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Pattaya City
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Piso 4/8
Residencias cerca de Wongamat Beach – vida útil en North Pattaya!Se crea un nuevo proyecto d…
$70,120
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 4/8
Apartamento de inversión con infraestructura de resort en Jomtien!Un proyecto residencial mo…
$89,021
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/8
El complejo residencial cerca de Wongamat Beach es un nuevo proyecto en la parte tranquila d…
$72,934
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It Is RealtyIt Is Realty
Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 4/8
No todos los proyectos por el mar son igualmente interesantes. Algunos se vuelven escasos in…
$89,000
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/8
Bienes raíces asequibles en Pratamnak - asignación del propietario a DREAM!¿Buscando la prim…
$50,015
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Piso 3/8
Estudio en DREAM en Pratamnak a un precio atractivo!¡Asignación del dueño!Una gran oportunid…
$50,015
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LDV InvestLDV Invest
Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 4/8
Una residencia de nueva generación cerca de Jomtien Beach!Embassy World es un complejo resid…
$62,230
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 4/8
Una nueva mirada a la vida junto al mar en el corazón de Jomtien!Un complejo residencial mod…
$88,776
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/8
Nuevo complejo cerca del mar en Pattaya Norte!Wongamat Playa es un moderno proyecto de baja …
$72,429
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Estudio 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 2
🏝 Dream-sale! Por un período de tiempo por el propietarioAproveche su última oportunidad par…
$61,090
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
Estudio
Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/22
Garantía de ingreso. Obtenga un rendimiento del 6% en la inversión ahora mismo. El nuevo pro…
$140,082
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
Piso 7/50
"Más allá de 360°" Un nuevo dominante en el corazón de Pattaya. Presentamos a su atención un…
$132,979
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 7/27
El Sands Condominium es un moderno complejo residencial de lujo en una de las zonas más pres…
$88,059
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 1/6
Holiday Condo Vista - el complejo se encuentra en una zona popular en Pratamnak Hill, a poca…
$50,238
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Estudio en Na Chom Thian, Tailandia
Estudio
Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/8
$60,041
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 8
PRISTINE PARK III - apartamentos premium junto al mar con un rendimiento de 8% anual!Alta li…
$57,137
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 4/7
Ver Talay Residence 3 es un moderno edificio de siete plantas situado en Jomtien, Pattaya, p…
$113,855
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Estudio 1 habitación en Pattaya City, Tailandia
Estudio 1 habitación
Pattaya City, Tailandia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Piso 3/8
Estudio con una superficie de 29 metros cuadrados en la tercera planta en un condominio prem…
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/8
Nuevas suites VIP nórdicas - 4 es un moderno condominio de 8 plantas situado en la popular z…
$114,744
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Piso 21/35
Estudio de planta alta Supalai Mare es un condominio elegante de 35 plantas en Pattaya Sur, …
$84,502
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 3/8
$80,054
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Estudio en Ban Na Chom Thian, Tailandia
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Ban Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 4/8
Siete Mares es un condominio de estilo resort que consta de 7 islas tropicales, lagunas, un …
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Piso 20/67
Este nuevo apartamento estudio está situado en la planta 20 de un nuevo proyecto único en Pa…
$107,628
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Piso 4/8
Ubicación donde casi no quedan nuevos proyectos!Wongamat ha sido considerado desde hace much…
$62,454
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
❤️🏝️ La venta temporal en PattaiyeEstudio en un moderno complejo de edificios DREAM, distrit…
$62,500
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Estudio 1 habitacion en Pattaya City, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Pattaya City, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Estudio recientemente renovado Condo en venta en View Talay 2B, Jomtien – Primera ubicación …
$71,205
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Estudio 1 habitacion en Ban Na Chom Thian, Tailandia
Estudio 1 habitacion
Ban Na Chom Thian, Tailandia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Piso 3/8
El condominio Water Edge está situado a pocos pasos de la hermosa playa de Na Jomtien. A sól…
$104,515
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/25
Este estudio renovado con vistas al mar en el View Talay 3 Un condominio se encuentra en 6 P…
$117,857
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Estudio en Pattaya City, Tailandia
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Pattaya City, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 3/15
Star Beach Condotel se encuentra en una zona tranquila y prestigiosa, a solo 10 minutos a pi…
$69,825
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Estudio en Na Chom Thian, Tailandia
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Na Chom Thian, Tailandia
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 6/8
Acogedor estudio espacioso en la playa Somphong Condotel es un acogedor complejo residencial…
$60,041
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Chon Buri, Tailandia

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