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Estudios del lago en venta en Tailandia

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Pattaya
22
Provincia de Phuket
443
Choeng Thale
231
Provincia de Chon Buri
126
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13 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/6
$174,376
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 3/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,335
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,349
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/6
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$174,390
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$174,322
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 3/6
$174,363
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$162,097
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 5/6
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 6/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$162,072
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Estudio 1 habitación en Choeng Thale, Tailandia
Estudio 1 habitación
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 6/6
🏝 Inmuebles en venta en Phuket directamente desde el desarrollador - ningún agente comisione…
$162,084
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Parámetros de las propiedades en Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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