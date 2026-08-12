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Casas del lago en Venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Phuket
34
Choeng Thale
755
Si Sunthon
246
Rawai
241
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5 propiedades total found
Villa 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Villa 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 8
Área 1 300 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos una villa en la prestigiosa zona turística de Laguna / Bang Tao, dentro de una com…
$4,17M
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Villa 4 habitaciones en Phuket City Municipality, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Phuket City Municipality, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 684 m²
Número de plantas 1
Venta villa de lujo con zona de reparación de diseño de 684 metros cuadrados. La villa se en…
$2,15M
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Villa 4 habitaciones en Phuket City Municipality, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Phuket City Municipality, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 735 m²
Número de plantas 1
Venta de una hermosa villa con zona de reparación de diseño de 735 metros cuadrados. La vill…
$1,69M
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Villa 5 habitaciones en Kathu, Tailandia
Villa 5 habitaciones
Kathu, Tailandia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Área 406 m²
Número de plantas 2
Complejo residencial – tambon Kathu, Kathu District, Phuket, Tailandia
$707,655
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Villa 4 habitaciones en Phuket City Municipality, Tailandia
Villa 4 habitaciones
Phuket City Municipality, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 705 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo en venta con zona de renovación de diseño de 705 metros cuadrados. La villa se…
$2,08M
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Tipos de propiedades en Provincia de Phuket

villas
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
Baratos
De lujo
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