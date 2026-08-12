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Adosados en Venta en Provincia de Phuket, Tailandia

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Choeng Thale
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Si Sunthon
3
Rawai
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Thep Krasatti
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58 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 234 m²
Número de plantas 2
Ofrecemos para comprar una casa adosada en la prestigiosa zona turística de Bang Tao / Lagun…
$513,809
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 173 m²
Piso 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$316,555
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 143 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$341,077
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 2 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Es un nuevo proyecto de villa y casa adosada en la prestigiosa zona de Bang Tao, que ofrece …
$274,000
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Adosado Adosado 6 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 6 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Número de plantas 4
Villas modernas de piscina multinivel en Layan, PhuketUna colección única de villas de 4 pla…
$1,10M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 541 m²
Número de plantas 5
Con sólo 8 residencias ultra lujosas frente a la playa, este prestigioso desarrollo se encue…
$3,97M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Si Sunthon, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Si Sunthon, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
¡Nuevo proyecto!Elegante casa adosada de dos plantas en el distrito de Bang Tao. Este es un …
$277,705
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Сontemporary urbanización en la prestigiosa zona de Laguna de Phuket, que ofrece villas priv…
$363,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de dos pisos en el norte de Phuket, en una zona verde tranquila cerca de la pla…
$190,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rawai, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Área 144 m²
Número de plantas 2
El proyecto está situado en el sur de la isla de Phuket, en el tranquilo barrio de Rawai, ro…
$274,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 337 m²
Número de plantas 2
Venta es una casa adosada de dos plantas en un complejo cerrado con acceso directo a la play…
$1,05M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Provincia de Phuket, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Provincia de Phuket, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Número de plantas 2
Inicio de las ventas - el mejor precio!Casa moderna en un nuevo complejo de un desarrollador…
$293,072
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Thalang, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Thalang, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 158 m²
Número de plantas 2
Nuevas villas familiares y casas adosadas que van desde 158 a 172 metros cuadrados, ubicadas…
$291,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$309,640
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Adosado Adosado en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado
Choeng Thale, Tailandia
Moderna casa adosada de dos plantas de 74 metros cuadrados con piscina privada, totalmente a…
$261,382
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International real estate agency Habita
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Adosado Adosado en Si Sunthon, Tailandia
Adosado Adosado
Si Sunthon, Tailandia
Elegante casa adosada de dos plantas en el distrito de Bang Tao. Este es un formato para aqu…
$275,219
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Número de plantas 2
Moderna casa adosada de dos plantas de 74 m2 con piscina privada, totalmente amueblada y ele…
$271,000
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Rawai, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rawai, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
La planta baja da al parque y está a pocos metros de la playa de Nai Harn - votó la octava m…
$337,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Número de plantas 2
El proyecto ofrece arquitectura contemporánea, piscinas privadas, diseños flexibles, propied…
$367,000
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sakhu, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sakhu, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 448 m²
Número de plantas 2
Proyecto boutique de 18 villas y casas adosadas con piscina privada e infraestructura de est…
$321,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 262 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$521,830
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Número de plantas 2
¡Aclare las ofertas promocionales!Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, compruebe la dispon…
$321,300
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 159 m²
Número de plantas 2
Su residencia privada con piscina por el precio de un apartamento en el corazón de Phuket! E…
$367,688
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Número de plantas 3
Kahli Terraces es un exclusivo desarrollo boutique de sólo 8 residencias contemporáneas de t…
$366,000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 281 m²
Piso 2/2
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Ideal para quienes bus…
$676,988
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Ban Bang Thao, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Ban Bang Thao, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Piso 7/7
The most anticipated sales start on Phuket Island in 2024! Sales start in the 20s of Octobe…
$523,901
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 176 m²
Piso 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$297,070
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Piso 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$340,113
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 192 m²
Piso 3/3
¡Phuket y billetes de ida y vuelta de regalo!*Para quién es adecuado: Este proyecto es ideal…
$325,390
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Choeng Thale, Tailandia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Choeng Thale, Tailandia
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 192 m²
Piso 3/3
Phuket and return tickets as a gift!* Who's suitable for: This project is ideal for those l…
$303,305
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Parámetros de las propiedades en Provincia de Phuket, Tailandia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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