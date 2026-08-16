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Propiedades residenciales en venta en Sierra de Cádiz, Španjolska

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Apartamento en Olvera, Španjolska
Apartamento
Olvera, Španjolska
Discover the beauty of Andalusia at Hotel Fuente del Pino — a unique opportunity to acquire …
$8,67M
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Agencia
International real estate agency Habita
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Apartamento en Villamartin, Španjolska
Apartamento
Villamartin, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Descubra el encanto de elegantes apartamentos con vistas panorámicas a la naturaleza, ubicad…
$243,133
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Villamartin, Španjolska
Adosado Adosado 3 habitaciones
Villamartin, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Casa en Williamartine, Orihuela Costa. Gran salón, cocina americana, 3 dormitorios, 3 baños,…
$244,001
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Arcos de la Frontera, Španjolska
Villa
Arcos de la Frontera, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
House in Arcos de la Frontera with 571 m2 and land of 1.031 m2. It has 7 bedrooms, 5 bathroo…
$633,986
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con Jardín
con Piscina
Baratos
De lujo
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