Španjolska, Comunidad Valenciana
Company type
Agencia inmobiliaria
Gründungsjahr des Unternehmens
2024
En la plataforma
Menos de un mes
Idiomas hablados
English, Русский, Español
Página web
InmoLab.club
Sobre la agencia

Inmolab.club es una agencia inmobiliaria con sede en Valencia especializada en la selección, análisis y acompañamiento integral de clientes internacionales que buscan adquirir vivienda o invertir en España.
Trabajamos con obra nueva, viviendas de segunda mano, inversiones para reforma, activos para rentabilidad y proyectos llave en mano.

Nuestro enfoque combina experiencia local, análisis financiero y una gestión transparente del proceso completo: desde la primera consulta, visitas a los inmuebles y negociación, hasta notaría, hipoteca, reformas y gestión posterior del activo.
Ofrecemos un servicio profesional, seguro y orientado a resultados.

Servicios

Servicios principales:
• Compra de vivienda y acompañamiento completo
• Inversiones inmobiliarias y análisis de rentabilidad
• Búsqueda personalizada de propiedades
• Gestión de reforma y postventa
• Asesoría para compradores extranjeros

Inmolab.club. Resultados, transparencia y acompañamiento profesional en cada etapa.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 00:22
(UTC+1:00, Europe/Madrid)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 17:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Nuestros agentes en Španjolska
Aleksei Vavilin
Aleksei Vavilin
