Piso en edificio nuevo Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España

Málaga, Španjolska
$368,472
ID: 27615
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Španjolska
  • Región / estado
    Andalucía
  • Barrio
    Málaga-Costa del Sol
  • Ciudad
    Málaga

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Ascensor

Sobre el complejo

Apartamentos Exclusivos con Piscina en la Azotea en el Centro Histórico de Málaga

El centro histórico de Málaga es una de las zonas más vibrantes del sur de España, donde la tradición y la vida moderna se mezclan a la perfección. Calles estrechas con encantadores cafés, auténticos bares de tapas y boutiques desembocan en plazas con monumentos históricos, museos y atracciones culturales. Vivir aquí significa estar rodeado de historia, arte y la atmósfera mediterránea a diario.

Los apartamentos en venta en Málaga destacan por su ubicación privilegiada. Desde el desarrollo, la arena dorada de La Playa Malagueta está a solo 1 km, mientras que Málaga aeropuerto se alcanza en 9 km. Para quienes disfrutan del glamour de la Costa del Sol, Puerto Banús está a 54 km y Marbella a 47 km, con fácil acceso tanto a la vida urbana como a destinos costeros exclusivos.

Las zonas comunes están diseñadas para ofrecer relajación y ocio. Las azoteas cuentan con piscinas, soláriums y áreas lounge donde los residentes pueden disfrutar de vistas panorámicas de la ciudad. El proyecto también incluye áreas ajardinadas y estacionamiento privado subterráneo, brindando comodidad y confort diario.

En el interior, los apartamentos combinan diseño contemporáneo con una atmósfera cálida y acogedora. Grandes ventanales y distribuciones abiertas permiten que cada vivienda reciba luz natural, mientras que acabados de alta calidad y cocinas modernas crean un entorno funcional y elegante. Amplias terrazas y balcones extienden los espacios al exterior, aprovechando al máximo el clima andaluz.


Localización en el mapa

Málaga, Španjolska
Está viendo
Piso en edificio nuevo Apartamentos con Piscina en la Azotea en Málaga España
Málaga, Španjolska
de
$368,472
Edificio de apartamentos Propiedades con Vistas al Mar Rodeadas de Naturaleza en Mijas
Mijas, Španjolska
de
$393,194
Año de construcción 2027
Propiedades en una Ubicación Natural en Mijas Málaga Este complejo se encuentra en Mijas, en el barrio de Cerrado del Águila, en Mijas, un elegante complejo residencial y de golf situado en unas colinas onduladas a poca distancia de la costa mediterránea. La pieza central es un campo de golf…
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Mostrar todo Complejo residencial Orizonne
Complejo residencial Orizonne
Villajoyosa, Španjolska
de
$373,094
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Área 82–108 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El complejo Orizonne está situado en un paraje natural, a sólo 2 km del centro de Villajoyosa y a 10 km de Benidorm. Las playas de Paradis, Bolnou y Asparaio están cerca. Villajoyosa — un pueblo tranquilo y acogedor en la Costa Blanca, donde hay todo lo necesario para una vida cómoda. El com…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
412,030
Apartamentos 3 habitaciones
108.0
447,347
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Complejo residencial Amaneser X
Callosa de Segura, Španjolska
de
$276,572
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 75–76 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El conjunto residencial Amanecer X consta de 108 apartamentos con amplias terrazas. 108 apartamentos de 2 dormitorios y 2 baños. 8 bloques divididos en planta baja, primer piso, segundo piso y áticos con terraza solarium privada. Cada uno con su ascensor individual
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
75.0 – 76.0
320,206 – 387,308
