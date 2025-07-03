Piso en edificio nuevo Pisos con vistas al mar en Dehesa de Campoamor Alicante

Pisos de 2 y 3 Dormitorios con Vistas al Mar en Dehesa de Campoamor Costa Blanca

Ubicado en la parte elevada de Dehesa de Campoamor, muy cerca del puerto deportivo y de las famosas playas de Cala de Campoamor y Platja de La Glea, este complejo residencial presenta una encantadora escapada al Mediterráneo con kilómetros de playas de arena prístina y aguas cristalinas. Además, el atractivo de la región se extiende a los amantes del golf, ya que cuenta con uno de los mejores y más prestigiosos clubes de golf de todo el Mediterráneo, con oportunidades para practicar golf durante todo el año.

Este paraíso costero está rodeado de exuberante vegetación y se encuentra junto a una reserva natural de gran importancia ecológica. Las cercanas localidades costeras de Torrevieja, Orihuela, Alicante y Cartagena ofrecen una gran cantidad de servicios y actividades de ocio, enriqueciendo la experiencia tanto para residentes como para visitantes. Convenientemente, los aeropuertos de Alicante y Murcia están a sólo 35 a 50 minutos en coche, y la estación de autobuses de Dehesa de Campoamor conecta el complejo con las principales ciudades de la región.

Rodeado de pintorescos espacios verdes, este complejo ofrece el escenario perfecto para paseos tranquilos y actividades deportivas. Su gran fachada y amplios jardines crean un ambiente cautivador dentro del local. Los pisos en venta en Alicante cuentan con amplias terrazas con impresionantes vistas al mar. Además, las zonas comunes ofrecen jardines, una piscina al aire libre y una gran piscina cubierta climatizada para disfrutar durante todo el año.

Los futuros residentes tienen la libertad de elegir el alojamiento que mejor se adapte a sus preferencias, desde pisos de 2 o 3 dormitorios hasta áticos y plantas bajas con jardín privado. Todos estos espacios habitables están equipados con generosas terrazas, cocinas de estilo moderno con amplios armarios y electrodomésticos de alta calidad.

