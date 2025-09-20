  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. lHospitalet de Llobregat

Obra nueva en venta en lHospitalet de Llobregat

apartamentos
1
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
Edificio de apartamentos Apartamentos en una residencia cerca del aeropuerto en Santa Eulàlia
lHospitalet de Llobregat, Španjolska
de
$573,310
Año de construcción 2025
Modernos apartamentos con balcones y terrazas en Santa Eulàlia La zona de Hospitalet de Llobregat es vibrante y bien desarrollada, con parques, lugares culturales, instalaciones deportivas y muchos servicios como restaurantes, centros comerciales y atención sanitaria. Está cerca del transpor…
Agencia
TEKCE Real Estate
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir