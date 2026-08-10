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Villas en venta en Gironés, Španjolska

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1 propiedad total found
Villa en Gerona, Španjolska
Villa
Gerona, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 200 m²
Masia del siglo XVII, a 15 km de la segunda ciudad más grande de Cataluña - Girona y a 20 km…
$3,01M
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