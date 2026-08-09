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Locales comerciales en venta en Comarca de Valencia, Španjolska

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Valencia
19
19 propiedades total found
Propiedad comercial 121 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 121 m²
Valencia, Španjolska
Área 121 m²
Venta urgente!!!Local comercial en el distrito de Algiros de Valencia.El área total es de 12…
$296,507
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Hotel 529 m² en Valencia, Španjolska
Hotel 529 m²
Valencia, Španjolska
Área 529 m²
Valencia (España) Aparthotel en una excelente ubicación cerca de las Universidades de Valenc…
$3,43M
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CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS en el Castellar - el Oliveral, Španjolska
CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS
el Castellar - el Oliveral, Španjolska
Área 1 358 m²
INVERSIÓN ÚNICA EN ESPAÑA: CREMATORIO + 3 AGENCIAS DE SERVICIOS FUNERARIOS Precio: 2.300.…
$2,68M
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TekceTekce
Propiedad comercial 252 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 252 m²
Valencia, Španjolska
Área 252 m²
Local comercial en El Pla del Real de Valencia.La superficie total de 252 metros cuadrados. …
$699,000
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Propiedad comercial 445 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 445 m²
Valencia, Španjolska
Nº de cuartos de baño 4
Área 445 m²
Se vende pequeño edificio en el centro de Valencia. 131 m2 de suelo, se compone de: Plta baj…
$259,957
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Hotel 529 m² en Valencia, Španjolska
Hotel 529 m²
Valencia, Španjolska
Área 529 m²
Valencia (España) Aparthotel en una excelente ubicación cerca de las Universidades de Valenc…
$3,42M
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Propiedad comercial 150 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 150 m²
Valencia, Španjolska
Área 150 m²
Se vende oficina, situadas en un entresuelo con puerta independiente, cerca de la Plaza de l…
$239,960
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Propiedad comercial en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial
Valencia, Španjolska
Nº de cuartos de baño 12
Se vende edificio reformado y alquilado en pleno centro de Valencia. El edificio se compone …
$1,80M
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Oficina 185 m² en Valencia, Španjolska
Oficina 185 m²
Valencia, Španjolska
Área 185 m²
La oficina 185 m.q. está ubicada en una zona residencial en el área universitaria. ¡Alto trá…
$245,642
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Propiedad comercial 522 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 522 m²
Valencia, Španjolska
Área 522 m²
Reservado - Verdadera oportunidad para inversores en el centro de Valencia. Se vende este ed…
$673,789
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Propiedad comercial en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
(RU) Продаётся коммерческое помещение в Valencia в районе Patraix. Общая площадь 392.00 м2, …
$754,515
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Propiedad comercial 60 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 60 m²
Valencia, Španjolska
Nº de cuartos de baño 2
Área 60 m²
Se vende local comercial con escaparate, a pie de calle en una zona consolidada- Ideal para …
$44,393
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Propiedad comercial 1 187 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 1 187 m²
Valencia, Španjolska
Área 1 187 m²
Edificio de 4 alturas en pleno centro de Valencia,bajo mas 4 plantas 750 m2 de techo ubicado…
$619,897
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Propiedad comercial en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Actualmente está en venta un edificio que figura como oficina en el catastro. Este inmueble …
$342,434
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Propiedad comercial 983 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 983 m²
Valencia, Španjolska
Área 983 m²
Se vende este edificio totalmente rehabilitado en 2015 por un arquitecto de renombre interna…
$3,82M
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Propiedad comercial en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Se vende excelente local comercial con planes y proyecto de diseño y licencia de reforma par…
$232,159
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Propiedad comercial en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial
Valencia, Španjolska
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 2
Se venden dos locales comerciales en planta baja ubicados en la calle Escultor José Capuz, e…
$1,03M
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Propiedad comercial 199 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 199 m²
Valencia, Španjolska
Nº de cuartos de baño 1
Área 199 m²
Propiedad comercial con licencia de bar musical en pleno centro de Valencia. Esta zona se ca…
$749,876
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Propiedad comercial 240 m² en Valencia, Španjolska
Propiedad comercial 240 m²
Valencia, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
Restaurante junto a la plaza Canovas, es un asador con clientela de alto nivel. Más informa…
$449,925
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