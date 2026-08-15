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Propiedades residenciales en venta en Castilla-La Mancha, Španjolska

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Cuenca
3
4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Sierra Nevada, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Sierra Nevada, Španjolska
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 5
Apartamentos Premium en Sierra Nevada con Sauna Comunitaria y Vistas Impresionantes a las Ma…
$395,491
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Agencia
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Villa en El Madronal, Španjolska
Villa
El Madronal, Španjolska
Dormitorios 7
Área 1 050 m²
Esta magnífica villa puede ser tuya. Es ideal tanto para la vida de lujo como para la invers…
$5,20M
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Villa en Campillo de Altobuey, Španjolska
Villa
Campillo de Altobuey, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 3
Área 338 m²
Espectacular casa de 838 m² de superficie, de los cuales 338 m² son vivienda y 28823 m² de p…
$488,014
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Alcazar de San Juan, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Alcazar de San Juan, Španjolska
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
A new apartment next to the sea in San Jun!   The perfect place for life.   modern residenti…
$304,805
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Agencia
Аталанта
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Parámetros de las propiedades en Castilla-La Mancha, Španjolska

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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