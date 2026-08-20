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Propiedades residenciales en venta en Bajo Llobregat, Španjolska

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Castelldefels
16
Gava
7
27 propiedades total found
Villa 7 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 331 m²
Número de plantas 3
Villa independiente de 5 dormitorios con vistas al mar en Barcelona cerca de la playa Villa …
$2,67M
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Apartamento 3 habitaciones en Esplugues de Llobregat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Esplugues de Llobregat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 73 m²
Esplugas es una pintoresca ciudad en las afueras de Barcelona, combinando modernidad e ident…
$651,970
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Apartamento 2 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Gava es un gran lugar para crear un moderno complejo residencial que combina todas las venta…
$423,311
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Esplugues de Llobregat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Esplugues de Llobregat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 66 m²
Esplugas es una pintoresca ciudad en las afueras de Barcelona, combinando modernidad e ident…
$530,019
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Villa en Sant Just Desvern, Španjolska
Villa
Sant Just Desvern, Španjolska
Dormitorios 4
Área 284 m²
Se encuentra en Sant Just Desvern. La distancia al centro de Barcelona está a 20 minutos en …
$1,58M
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Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Área 93 m²
Gava es un gran lugar para crear un moderno complejo residencial que combina todas las venta…
$507,739
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TekceTekce
Villa en Martorell, Španjolska
Villa
Martorell, Španjolska
Dormitorios 5
Área 460 m²
Casa en la ciudad de Martorel en la provincia de Barcelona. El área total es de 460 metros c…
$936,890
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Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
Casa moderna en la segunda línea del mar en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La dis…
$3,37M
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 5 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Casa adosada en la zona Can Bow de Castelldefels en la Costa Garraf. El área total es de 150…
$801,719
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Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 362 m²
Casa con vistas panorámicas del mar y la ciudad en la ciudad de Gava. La distancia al centro…
$1,39M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 642 m²
Casa en estilo clásico en la zona de La Pineda de Castelldefels en la Costa Garraf. La super…
$5,52M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 9
Área 740 m²
Casa con vistas al mar en un estilo moderno en la zona Beyamar de Castelldefels en la Costa …
$4,53M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 388 m²
Casa a pocos minutos a pie del mar en la zona Playa del pueblo de Castelldefels en la Costa …
$2,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Apartamento en excelente estado en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La distancia al…
$755,242
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Apartamento 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Dúplex en Els Cañars en Castelldefels. La distancia al centro de Barcelona es de 25 km, la d…
$778,480
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Villa en Gava, Španjolska
Villa
Gava, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 535 m²
Casa moderna en la segunda línea del mar en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La dis…
$2,96M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Casa en Castelldefels, distrito de Beyamar. La distancia al centro de Barcelona es de 25 km,…
$1,62M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 163 m²
Adosado en la zona de La Pineda de Castelldefels en la Costa Garraf. La distancia al mar es …
$854,005
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 312 m²
Casa en la urbanización de Beyamar ciudad de Castelldefels. La casa fue construida en 1993 y…
$1,98M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 788 m²
Casa en Castelldefels, distrito de Montmar. La distancia al centro de Barcelona es de 25 km,…
$3,83M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 440 m²
Una casa completamente nueva en la etapa final de construcción en la Costa Garraf con vistas…
$3,08M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Adosado Adosado 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 236 m²
Casa adosada en el distrito de Luminetes de Castelldefels en la Costa Garraf. La distancia a…
$935,338
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Una casa en el distrito de Montmar de Castelldefels. La distancia al centro de Barcelona es …
$1,50M
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Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Atico dúplex en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La distancia al centro de Barcelon…
$923,719
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 288 m²
Casa en la zona de Luminetes junto al mar en la ciudad de Castelldefels. La superficie total…
$1,45M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 368 m²
Casa moderna en la ciudad de Castelldefels con vistas al mar, distrito de Montmar. La distan…
$1,62M
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Villa en Castelldefels, Španjolska
Villa
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 248 m²
Casa en Castelldefels, distrito de La Pineda. La distancia al centro de Barcelona es de 25 k…
$1,92M
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Tipos de propiedades en Bajo Llobregat

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Bajo Llobregat, Španjolska

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