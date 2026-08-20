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Apartamentos en venta en Bajo Llobregat, Španjolska

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Gava
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7 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Esplugues de Llobregat, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Esplugues de Llobregat, Španjolska
Dormitorios 3
Área 73 m²
Esplugas es una pintoresca ciudad en las afueras de Barcelona, combinando modernidad e ident…
$651,970
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Apartamento 2 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 2
Área 75 m²
Gava es un gran lugar para crear un moderno complejo residencial que combina todas las venta…
$423,311
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Apartamento 2 habitaciones en Esplugues de Llobregat, Španjolska
Apartamento 2 habitaciones
Esplugues de Llobregat, Španjolska
Dormitorios 2
Área 66 m²
Esplugas es una pintoresca ciudad en las afueras de Barcelona, combinando modernidad e ident…
$530,019
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Área 93 m²
Gava es un gran lugar para crear un moderno complejo residencial que combina todas las venta…
$507,739
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Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Apartamento en excelente estado en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La distancia al…
$755,242
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Apartamento 4 habitaciones en Castelldefels, Španjolska
Apartamento 4 habitaciones
Castelldefels, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 205 m²
Dúplex en Els Cañars en Castelldefels. La distancia al centro de Barcelona es de 25 km, la d…
$778,480
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Gava, Španjolska
Apartamento 3 habitaciones
Gava, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Atico dúplex en la ciudad de Gava Mar en la Costa Garraf. La distancia al centro de Barcelon…
$923,719
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Tipos de propiedades en Bajo Llobregat

3 habitaciones

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