  2. Portugal
  3. Madeira
  4. Residencial
  5. Casa
  6. Vistas al mar

Casas del mar en Venta en Madeira, Portugal

Funchal
11
Calheta
8
Santa Cruz
4
Canico
3
15 propiedades total found
Casa 4 habitaciones en Calheta, Portugal
Casa 4 habitaciones
Calheta, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 829 m²
Número de plantas 3
Brand New modern Villa 3 Bedrooms with panoramic Ocean views Swimming pool Location: M…
$907,435
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Santa Cruz, Portugal
Casa 4 habitaciones
Santa Cruz, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 223 m²
Número de plantas 3
Description: The development is located in a quiet, residential area, ideal for families …
$690,821
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Santa Cruz, Portugal
Casa 4 habitaciones
Santa Cruz, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Número de plantas 3
Modern House 3 Bedrooms with panoramic Ocean Views  Swimming pool  Garage for 4 cars…
$878,163
Dejar una solicitud
Adriastar
Casa 4 habitaciones en Camara de Lobos, Portugal
Casa 4 habitaciones
Camara de Lobos, Portugal
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
Número de plantas 3
Property Description:  Property with excellent quality of finishes, located in a closed d…
$620,568
Dejar una solicitud
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 4
Área 372 m²
La villa se encuentra en una zona tranquila con una colina soleada con magníficas vistas pan…
$995,251
Dejar una solicitud
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 1 000 m²
La villa tiene cuatro habitaciones espaciosas y una atractiva piscina en el   jardín paisají…
$919,143
Dejar una solicitud
Century 21
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 332 m²
Excelente villa para una familia con vistas panorámicas de la bahía de Funchal. Villa en   d…
$731,802
Dejar una solicitud
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 412 m²
“ Villas Boa Nova ”   es un condominio que consta de villas unifamiliares y adosadas 6, Todo…
$747,024
Dejar una solicitud
Villa en Arco da Calheta, Portugal
Villa
Arco da Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 240 m²
La nueva villa moderna de 240 m2 se encuentra en una parcela de 800 m2. La villa es de un pi…
$643,986
Dejar una solicitud
Property Invest
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 218 m²
Este moderno y de alta calidad Madeira Diamond Estates   se encuentra en la ladera de Funcha…
$2,69M
Dejar una solicitud
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 871 m²
Villa moderna de un piso con impresionantes vistas panorámicas de la ciudad y   océano y nbs…
$2,93M
Dejar una solicitud
Villa en Ribeira Brava, Portugal
Villa
Ribeira Brava, Portugal
Dormitorios 4
Área 285 m²
Una nueva villa de dos pisos. En la parte superior y nbsp; En el piso hay tres dormitorios c…
$702,530
Dejar una solicitud
Villa en Calheta, Portugal
Villa
Calheta, Portugal
Dormitorios 3
Área 294 m²
La casa minimalista tiene el siguiente diseño:Amplia sala de estar/comedor, cocina abierta c…
$878,163
Dejar una solicitud
Villa en Funchal, Portugal
Villa
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 375 m²
El condominio está situado en tierra propiedad de Quinta da Boa Nova, con sólo 23 casas, tod…
$689,650
Dejar una solicitud
Villa en Santa Cruz, Portugal
Villa
Santa Cruz, Portugal
Dormitorios 3
Área 440 m²
Esta villa y piscina de tres dormitorios está diseñada con detalles arquitectónicos modernos…
$643,986
Dejar una solicitud

