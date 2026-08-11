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Apartamentos en venta en Madeira, Portugal

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Funchal
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62 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 87 m²
T2 tipología apartamento en el quinto piso.UPTOWN 117 es un edificio con arquitectura y deco…
$462,337
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
El proyecto Edificio Major se encuentra en el distrito histórico de Funchal.El edificio con …
$577,921
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Apartamento 1 habitacion en Funchal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Funchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 71 m²
La propiedad se encuentra cerca del centro de Funchal, no es sólo una ubicación privilegiada…
$260,065
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Apartamento 2 dormitorios con una superficie de 107 m2, con un gran balcón y una vista única…
$404,545
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 215 m²
Este apartamento de 3 dormitorios forma parte de un magnífico complejo de lujo situado en la…
$1,68M
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Apartamento 1 habitacion en Funchal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Funchal, Portugal
Dormitorios 1
Área 98 m²
Savoy Residence Tortura Insular es un nuevo proyecto en el corazón de Funchal, una hermosa c…
$664,609
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 128 m²
Apartamento 2 salsa en el segundo piso en el edificio ETHEREAL, muy espacioso para su tipo.E…
$404,545
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Apartamento 5 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 5 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 5
Área 266 m²
Condominio cerrado situado en una de las mejores zonas residenciales de Funchal, rodeado de …
$866,882
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 255 m²
Madeira Palace Residences, un exclusivo condominio de lujo, es un oasis situado justo en Est…
$785,973
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 246 m²
Apartamento 3 dormitorios, 4 baños, garaje para 3 coches y con una enorme terraza de 154 m e…
$624,155
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Apartamento 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 256 m²
Gran apartamento de 4 dormitorios de 256 m2, completamente renovado, situado en el penúltimo…
$751,297
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 107 m²
Amplio apartamento de 107 m2 con 2 dormitorios y un balcón de 6 m2 en el nuevo edificio Edif…
$577,921
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 191 m²
Savoy Residence Tortura Insular es un nuevo proyecto en el corazón de Funchal, una hermosa c…
$1,27M
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 172 m²
amplio apartamento de 3 dormitorios en un complejo cerrado de nueva construcción que consta …
$491,233
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 128 m²
Apartamento 2 salsa en el segundo piso en el edificio ETHEREAL, muy espacioso para su tipo.E…
$404,545
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 245 m²
Fantástico apartamento, construido, con grandes zonas interiores, en un edificio enun condom…
$809,090
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 205 m²
São Lucas es el nuevo complejo de lujo en Madeira. Se encuentra en Funchal, junto al mar, en…
$670,388
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 202 m²
Excelente apartamento tipología T3 en el corazón de Funchal.Ubicación - en el edificio sobre…
$733,960
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 118 m²
Apartamento de 2 dormitorios en el nuevo edificio moderno Atrium Piornais en San Martinho, F…
$381,428
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Apartamento en Santa Cruz, Portugal
Apartamento
Santa Cruz, Portugal
Póngase en contacto con un representante de Habita para obtener más información sobre esta i…
$324,228
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Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
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Apartamento 4 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 4
Área 256 m²
Condominium, compuesto por sólo 6 partes, llamada "Vila Guida", junto a la cubierta de obser…
$803,310
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 210 m²
Savoy Residence Tortura Insular es un nuevo proyecto en el corazón de Funchal, una hermosa c…
$1,50M
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 112 m²
Apartamento y nbsp; ubicado en el último piso de un edificio ubicado en el complejo privileg…
$456,558
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Área 156 m²
Apartamento de 3 dormitorios con un excelente balcón de 10.95 m2. en el segundo piso en el n…
$577,921
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Apartamento en Funchal, Portugal
Apartamento
Funchal, Portugal
Área 3 094 m²
Complejo en el centro de Funchal, situado en el centro comercial La Vie con arquitectura mod…
Precio en demanda
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 238 m²
Este apartamento de 3 dormitorios forma parte de un magnífico complejo de lujo situado en la…
$1,80M
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
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Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Este apartamento de 2 dormitorios forma parte de un magnífico complejo de lujo situado en la…
$1,28M
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Apartamento 2 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 2
Área 90 m²
Элегантный архитектурный дизайн в сочетании со строгим качеством строительства. Инвестиро…
$401,883
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Apartamento 1 habitacion en Funchal, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Funchal, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 86 m²
Hermoso apartamento de un dormitorio se encuentra en un complejo único en San Martinho en la…
$505,431
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Apartamento 3 habitaciones en Funchal, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Funchal, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 132 m²
Venta apartamento con 3 dormitorios en el centro de Funchal, situado en un edificio en el ce…
$755,242
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Tipos de propiedades en Madeira

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Madeira, Portugal

con Garaje
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