  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Poznan
  4. Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania

Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania

Poznan, Polonia
de
$113,194
VAT
;
10
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32748
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Gran Polonia
  • Ciudad
    Poznan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Número de plantas
    Número de plantas
    6

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Localización en el mapa

Poznan, Polonia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Premium Apartamenty v serdce Poznani - Investiciya v buduschee
Poznan, Polonia
de
$116,866
Edificio de apartamentos New investment in Służewiec – Rynek Pierwotny
Varsovia, Polonia
de
$205,567
Complejo residencial Zhiloy kompleks - Varshava Rakov - START PRODAZh
Varsovia, Polonia
de
$125,918
Edificio de apartamentos START PRODAZh Novaya investiciya na Prage Poludne
Varsovia, Polonia
de
$126,702
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastow, Polonia
de
$206,497
Está viendo
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Polonia
de
$113,194
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Mostrar todo Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów
Stefanowo, Polonia
de
$198,073
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 90 m²
1 objeto inmobiliario 1
¡Construcción en Progresión!Bienvenido - una nueva finca de casas de dos dormitorios en venta. Cada casa es de cinco o cuatro habitaciones:primera planta: sala de estar, cocina americana, aseo, habitación/oficina, sala técnicaplanta: tres habitaciones, baño (no hay nada en el primer piso - l…
Agencia
James House
Dejar una solicitud
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Barrio residencial Novostroyka - v samom populyarnym rayone Varshavy - Volya
Varsovia, Polonia
de
$186,942
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Los apartamentos están situados en uno de los barrios más populares de Varsovia - Wola. La nueva etapa forma parte de la finca y cuenta con un total de 136 apartamentos con superficies de 28 m2 a 96 m2. Cada uno de ellos tiene balcón, terraza, loggia o jardín. También hay apartamentos con gr…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Barrio residencial Mieszkania ze strefa relaksu alejkami
Cracovia, Polonia
de
$95,944
Año de construcción 2023
Número de plantas 7
Te invitamos a comprar un apartamento en un moderno edificio multifamiliar. La inversión garantiza la comodidad de la vida y un área amigable. Se construirá un parque verde con una zona de relajación y callejones en la parte central de la finca. La fecha prevista de finalización de la con…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Polonia
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
14.01.2025
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
11.07.2024
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
09.12.2020
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
02.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
Mostrar todas las publicaciones