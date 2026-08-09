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Villas con piscina en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
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12 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Número de plantas 3
Le presentamos un proyecto único con una magnífica vista del Mar Mediterráneo.Una villa que …
$744,160
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
Residencia Royal Sun Elite Silencio 3+1 Villa 🌴Venta: una amplia villa de 3+1 en el complejo…
$290,608
VAT
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Villa 5 habitaciones en Gastria, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Gastria, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
4+1 Villa de dos pisos en Boğaz TENIDO Sólo 100 metros al mar 🌊🏡Venta: Chalet independiente …
$411,320
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Espaciosa Corner 3+1 Villa en Sea Pearl Residence - Cerca de la piscina y el mar 🌊🏡Una hermo…
$398,763
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Villa 4 habitaciones en Flamoudi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Flamoudi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Villa de lujo con 4 dormitorios, vistas al mar y terraza privada en la azoteaDescubra la vid…
$599,639
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Villa 4 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Número de plantas 1
Premium Villa de Vista Mar Individual en Boğaz 🌊🏡Una villa arquitectónica excepcional situad…
$1,06M
VAT
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Villa 5 habitaciones en Ayios Ilias, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Ayios Ilias, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Amplia Villa 3+2 con vista al jardín y al mar - Complejo Hilltop 🌴🌊Se ofrece una elegante vi…
$346,420
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Residencia de Perla de Mar de 2-Storey 3+1 - Sólo 400m del Mar 🌊🏡Una acogedora villa indepen…
$383,426
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Villa 4 habitaciones en Spathariko, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Spathariko, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
3+1 Villa en Eco-Friendly La Isla Villas — Long Beach, Iskele 🌿🌊Se ofrece una villa moderna …
$539,463
VAT
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Villa 3 habitaciones en Agios Andronikos, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Andronikos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 120 m²
¡Una villa en el norte de Chipre atraerá su atención!Excelente complejo de calidad de 4 apar…
$499,699
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Villa 5 habitaciones en Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Perivolia tou Trikomou, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 250 m²
Real estate in Northern Cyprus: luxury villa with a pool and garden in IskeleReal estate in …
$379,771
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Villa 3 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con gran parcela en Karpaz 🌿☀️Una casa privada totalmente amueblada está disp…
$260,304
VAT
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Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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