Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Chipre del Norte
  3. Erenkoy Karpaz Belediyesi
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte

Yialousa
3
Villa Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Número de plantas 3
Le presentamos un proyecto único con una magnífica vista del Mar Mediterráneo.Una villa que …
$744,160
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Land of Dreams Gallery
Idiomas hablados
English, Русский, Italiano
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Yialousa, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Yialousa, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 256 m²
$561,794
Dejar una solicitud
Villa en Yialousa, Chipre del Norte
Villa
Yialousa, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
$184,323
Dejar una solicitud
Otium DevelopmentOtium Development
Villa en Yialousa, Chipre del Norte
Villa
Yialousa, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
$174,655
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte

con Jardín
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir