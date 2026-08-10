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Villas en venta en Trikomo, Chipre del Norte

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20 propiedades total found
Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 250 m²
Descripción del objeto: 3+1 Villa en La Isla Villas, Chipre del Norte Villa moderna y espac…
$460,121
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas a la montaña y al mar en İskele Boğaz İskele es una hermosa ciudad del nor…
$624,105
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 200 m²
Descripción del sitio: Ofrecemos una moderna media villa en uno de los complejos residencial…
$854,508
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Villa 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 435 m²
Número de plantas 2
Magnolia Residencia consta de 5 villas unifamiliares, 6 villas unifamiliares y 36 apartament…
Precio en demanda
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 272 m²
Número de plantas 2
Villas cerca de las famosas playas de İskele Ötüken El norte de Chipre es uno de los países …
$761,639
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 308 m²
Número de plantas 2
Villas a Poca Distancia del Mar en Iskele Chipre del Norte Situada en la costa oriental de C…
$549,151
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Villa 6 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 564 m²
Número de plantas 2
Villas de diseño elegante en Iskele, norte de Chipre El norte de Chipre es un país tranquilo…
$877,766
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Villa 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 296 m²
Número de plantas 2
Villas cerca de las famosas playas de İskele Ötüken El norte de Chipre es uno de los países …
$794,511
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
Residencia Royal Sun Elite Silencio 3+1 Villa 🌴Venta: una amplia villa de 3+1 en el complejo…
$290,608
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Residencia de Perla de Mar de 2-Storey 3+1 - Sólo 400m del Mar 🌊🏡Una acogedora villa indepen…
$383,426
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 42 m²
Descripción del objeto: Studio Apartment in Royal Life Residence, North Cyprus Cómodo y mod…
$92,554
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 120 m²
Descripción del objeto: 2+2 Casa Adosada en Royal Sun Residence, North Cyprus Cómoda casa a…
$210,341
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 380 m²
Número de plantas 2
Villas cerca de la playa pintoresca en Gazimağusa Chipre del Norte Gazimağusa es un destino …
$571,826
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 46 m²
Descripción del objeto: Studio Apartment in Royal Sun, North Cyprus Apartamento estudio com…
$92,576
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Área 200 m²
Descripción del objeto: Una amplia casa adosada de 3+1 en la costa mediterránea con jardín p…
$243,206
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 170 m²
Número de plantas 2
Espaciosa Corner 3+1 Villa en Sea Pearl Residence - Cerca de la piscina y el mar 🌊🏡Una hermo…
$398,763
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Villa 6 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Número de plantas 2
Villa 5+1 con piscina privada a 3 minutos de la playa, IskeleAmplia villa de 250 m2 en parce…
$429,540
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Villa en Trikomo, Chipre del Norte
Villa
Trikomo, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Вилла класса люкс. Проект "Four Seasons Life", который предлагает четыре сезона роскошной ж…
$559,113
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 311 m²
Número de plantas 2
Las 3+1 Villas en Magnolia La residencia ofrece una combinación perfecta de lujo, comodidad …
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Villa 5 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Villa de 2 pisos 3+2 con terraza en la azotea en la residencia Sea Pearl. El coste de la vil…
$389,719
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