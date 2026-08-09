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Villas del mar en venta en Iskele District, Chipre del Norte

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Iskele Belediyesi
37
Trikomo
20
Erenkoy Karpaz Belediyesi
6
Spathariko
5
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9 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 256 m²
Número de plantas 3
Le presentamos un proyecto único con una magnífica vista del Mar Mediterráneo.Una villa que …
$744,160
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Villa 4 habitaciones en Bogazi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Bogazi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Número de plantas 1
Premium Villa de Vista Mar Individual en Boğaz 🌊🏡Una villa arquitectónica excepcional situad…
$1,06M
VAT
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Villa 5 habitaciones en Ayios Ilias, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Ayios Ilias, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Amplia Villa 3+2 con vista al jardín y al mar - Complejo Hilltop 🌴🌊Se ofrece una elegante vi…
$346,420
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LDV InvestLDV Invest
Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 308 m²
Número de plantas 2
Villas a Poca Distancia del Mar en Iskele Chipre del Norte Situada en la costa oriental de C…
$549,151
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Villa 4 habitaciones en Trikomo, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Trikomo, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villas con vistas a la montaña y al mar en İskele Boğaz İskele es una hermosa ciudad del nor…
$624,105
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Villa 3 habitaciones en Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Erenkoy Karpaz Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Número de plantas 1
Acogedora casa con gran parcela en Karpaz 🌿☀️Una casa privada totalmente amueblada está disp…
$260,304
VAT
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Villa en Patriki, Chipre del Norte
Villa
Patriki, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 136 m²
Número de plantas 3
adjacent villa with its pool, apartments of 3 floors (3+1), three bedrooms,   3 san. Uzla. O…
$469,913
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Villa en Yialousa, Chipre del Norte
Villa
Yialousa, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
$184,323
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Villa en Patriki, Chipre del Norte
Villa
Patriki, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Villa for 4 hosts, apartments of 2 floors (2+1), two bedrooms, 3 san. Uzla. On the 1st floor…
$315,272
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Parámetros de las propiedades en Iskele District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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