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Casas con piscina en Venta en Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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35 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Comprar 3+1 Villa en Esentepe Sun Valley te llamará la atención!Villa de lujo en el prestigi…
$866,145
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Villa 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
🌄 Villa 3+1 con parcela de 500 m2 y terraza en el distrito de Karagach, KyreniaUbicación.La …
$251,848
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Número de plantas 2
Villa moderna y lujosa en venta secundaria con 5 dormitorios + totalmente amueblado + piscin…
$850,442
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Villa 5 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en Çatalköy - Norte LAND Villas 🌊🏡Una exclusiva villa independiente de 4 dormi…
$1,28M
VAT
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
LA CASALIA – 3 BUNGALOW (2+1)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en el sitio…
$620,669
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Villa 8 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 8 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 1 280 m²
Número de plantas 2
🌞 Descubre el verdadero lujo y comodidad en el lado norte del mar Mediterráneo! 🌞💸6 millones…
$8,07M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Villa 4 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
¡Lujo moderno junto al mar!   Al este de Girne (Kyrenia), en la pintoresca zona de Bah…
$726,266
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Villa 4 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 156 m²
Número de plantas 2
Villa 2-Storey 3+1 Vista Mar en Caesar Cliff, Esentepe 🌊🏡Una espaciosa villa de dos plantas …
$461,569
VAT
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 140 m²
Bungalows 3+1 en Mykonos HomesBungalow de lujo se encuentra en primera línea de mar en Esent…
$2,00M
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Nuevo bungalow con 3 dormitorios en el mar en Esentepe!Este prestigioso complejo costero ofr…
$1,02M
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Villa 7 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 400 m²
Finca propiedad Chipre: villa de lujo con vistas panorámicas - comprar propiedad de lujo en …
$2,00M
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Villa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Modern 3+1 Villas with Private Pool & Sea Views — Esentepe 🌊🏔 Two modern detached villas …
$821,191
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Villa 3 habitaciones en Trimithi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Trimithi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Exclusive 3+1 villa in the mountains with a private pool and panoramic views! We present a u…
$479,711
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Villa en Kazafani, Chipre del Norte
Villa
Kazafani, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
$270,472
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Villa 6 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 7
Área 320 m²
Finca propiedad Chipre: villa de lujo 6+3 en Bellapais con vistas panorámicas al mar y Kyren…
$1,47M
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Villa 5 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Número de plantas 2
Moderno 3+1 Villa con Piscina Privada & Mar View — Esentepe 🌊Se ofrece una moderna villa ind…
$924,679
VAT
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Villa 6 habitaciones en Orga, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Orga, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 600 m²
Número de plantas 1
Esta es una colección exclusiva de villas premium en primera línea por el mar, creada para a…
$2,19M
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Villa en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 452 m²
Número de plantas 2
Este lujoso espacio de vida incluye un jardín y su propia piscina grande. La villa ofrece vi…
$2,66M
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Villa 6 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 600 m²
Número de plantas 3
#2Ubicación - EsentepeEsentepe es una zona costera tranquila entre Kyrenia e Iskele, conocid…
$2,05M
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Villa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Villa 3+1 en Forest Gold & Beach Resort¡Los papeles de propiedad están listos! Amplia villa …
$319,807
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Villa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 142 m²
Número de plantas 2
Primera línea 2+1 Villa con Piscina Privada y Vista Mar — Esentepe, Korineum 🌊Se ofrece una …
$567,764
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Villa 4 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
Lista 3+1 Villa con Vista Mar – Karpasia por el Mar, Esentepe 🌊Se ofrece a la venta una espa…
$844,537
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Casa grande en Bellapais, Chipre del Norte
Casa grande
Bellapais, Chipre del Norte
$12,03M
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Casa grande 4 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$282,619
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Casa grande 4 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Karavas, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
$288,632
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Casa grande en Trimithi, Chipre del Norte
Casa grande
Trimithi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
$330,724
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Villa 4 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Área 280 m²
$774,415
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Casa grande 3 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Karavas, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
$204,448
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Casa grande 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
$541,185
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Tipos de propiedades en Girne District

villas
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Vista al lago
campo de golf cercano
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