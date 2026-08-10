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Casas del mar en Venta en Girne District, Chipre del Norte

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Kyrenia
34
Girne Belediyesi
182
Catalkoy Esentepe Belediyesi
89
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
62
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208 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Villas con Vistas Ininterrumpidas al Mar en el Norte de Chipre Girne Girne se encuentra en l…
$1,08M
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 2
Viviendas que Ofrecen una Vida Exclusiva en Esentepe, Girne, Chipre del Norte Ubicado en el …
$453,194
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 294 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con piscina privada en un complejo en el norte de Chipre Ozanköy Ozank…
$1,00M
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Dúplex 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Apartamentos dúplex en venta en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Lapt…
$290,093
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Casa 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Casas unifamiliares y adosadas con piscina en Lapta Norte de Chipre El norte de Chipre es el…
$659,268
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Elegantes Villas Independientes Cerca del Mar en Girne Ozanköy Ozanköy, en Girne, es uno de …
$845,114
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villas con alto potencial de ingresos por alquiler en moneda extranjera en Girne Alsancak La…
$461,372
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Número de plantas 2
Triplex Villas a Poca Distancia de las Playas en el Norte de Chipre Girne Estas villas de lu…
$493,846
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Villa 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Casas unifamiliares y adosadas con piscina en Lapta Norte de Chipre El norte de Chipre es el…
$741,467
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Piso 1/2
Villa independiente con vistas al mar y piscina en Çatalköy Girne Girne es uno de los centro…
$985,855
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villa de 3 Dormitorios en Girne Esentepe con Vistas Panorámicas al Mar y a la Naturaleza Gir…
$632,406
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Número de plantas 2
Villas independientes cerca de campos de golf en el norte de Chipre Girne El pueblo de Karaa…
$1,26M
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes con Vistas Panorámicas en Esentepe Girne Girne está situada en la cos…
$1,14M
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Villa 7 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 2
Elegantes Villas Independientes Cerca del Mar en Girne Ozanköy Ozanköy, en Girne, es uno de …
$1,26M
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Villa 7 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 538 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Mar en Alsancak, Norte de Chipre Girne es una de las ciudades más prest…
$1,49M
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Villa 6 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes con Piscina en un Proyecto Costero en Girne Esentepe El norte de Chip…
$3,30M
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Casas unifamiliares y adosadas con piscina en Lapta Norte de Chipre El norte de Chipre es el…
$741,467
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Villas con Piscinas en un Complejo en Karşıyaka, Girne Karşıyaka es una región de la ciudad …
$564,922
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 308 m²
Número de plantas 2
Villas con Jacuzzi y Piscinas Climatizadas Cerca del Mar en Ozanköy, Girne El Norte de Chipr…
$1,57M
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 511 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes Frente al Mar con Piscinas Privadas en Bellapais, Chipre del Norte Ubi…
$1,69M
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 353 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Mar en Alsancak, Norte de Chipre Girne es una de las ciudades más prest…
$1,16M
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Casa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Villa en Venta con Piscina y Vistas al Mar y Bosques de Pinos en Kyrenia Karaagaç Kyrenia, l…
$372,266
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Villa 7 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 595 m²
Número de plantas 3
Villa con Piscina Rodeada de Naturaleza en Girne Occidental Girne, una de las ciudades coste…
$1,22M
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Villa 6 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 6 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 451 m²
Villas con Vistas Ininterrumpidas al Mar en el Norte de Chipre Girne Girne se encuentra en l…
$1,26M
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Villa 11 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 11 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 11
Dormitorios 9
Nº de cuartos de baño 9
Área 850 m²
Número de plantas 2
Villas Independientes con Vistas al Mar y Elegantes Acabados en Girne Zeytinlik Estas elegan…
$3,09M
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Bungalow Bungalow 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Bungalow Bungalow 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
LA CASALIA – 3 BUNGALOW (2+1)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en el sitio…
$620,669
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Agencia
ISB Global Immobilien
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 345 m²
Piso 2/2
Villas en un complejo exclusivo con piscinas privadas en Girne, norte de Chipre La región de…
$1,14M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Número de plantas 2
Villas con alto potencial de ingresos por alquiler en moneda extranjera en Girne Alsancak La…
$305,279
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Villa 8 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 8 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 4
Área 500 m²
Número de plantas 2
Chalet Independiente con Arco de Piedra y Vistas al Mar en Lapta Chipre del Norte Este encan…
$1,69M
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Casa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Casas unifamiliares y adosadas con piscina en Lapta Norte de Chipre El norte de Chipre es el…
$688,827
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Tipos de propiedades en Girne District

villas
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

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