Casas cerca del club de golf en Venta en Girne District, Chipre del Norte

Kyrenia
36
Girne Belediyesi
176
Catalkoy Esentepe Belediyesi
78
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
65
Villa 4 habitaciones en Kalogreia, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Kalogreia, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 223 m²
Número de plantas 2
¡Lujo moderno junto al mar!   Al este de Girne (Kyrenia), en la pintoresca zona de Bah…
$726,266
Agencia
North Symbol
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
