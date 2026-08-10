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Adosados en Venta en Girne District, Chipre del Norte

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Girne Belediyesi
9
Kyrenia
8
Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
3
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14 propiedades total found
Adosado Adosado 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Casas de Inversión en un Proyecto con Piscina Cerca del Mar en el Norte de Chipre Girne Girn…
$219,846
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 159 m²
Piso 1/3
Oferta exclusiva - Casa 2+1 en tres plantas con jardín delantero y terraza en la azoteaEl ob…
$262,900
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 115 m²
Número de plantas 2
Villas con alto potencial de ingresos por alquiler en moneda extranjera en Girne Alsancak La…
$305,279
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 140 m²
Modern townhouse with Turkish title in Orchid Kyrenia, Bellapais — an ideal home for a comfo…
$393,096
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Número de plantas 2
Casas Dúplex en Venta Cerca de la Playa en Karaoğlanoğlu Girne Estas casas están ubicadas en…
$541,058
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Nuevo proyecto único y listo para habitar Magníficamente ubicado a tan solo 300 metros del …
$233,523
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Número de plantas 2
Casas Dúplex en Venta Cerca de la Playa en Karaoğlanoğlu Girne Estas casas están ubicadas en…
$605,912
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
Casas Adosadas a 100 m del Mar en Girne Girne, una de las zonas residenciales más populares …
$266,157
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Piso 1/2
Townhouse 2+1 con plazos de hasta 3 años!A su atención ofrecemos una casa adosada en un excl…
$317,948
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Número de plantas 2
Casas Adosadas a 100 m del Mar en Girne Girne, una de las zonas residenciales más populares …
$337,479
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Lapithos, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Lapithos, Chipre del Norte
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Комплекс вилл находится в самой живописной части острова в 10 км от Кирении, на границе посе…
$425,420
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
The residential complex is located in the village of Alsancak in the Kyrenia area (15 minute…
$319,955
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
$291,844
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe

Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

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con Piscina
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