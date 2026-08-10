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Mansiones en venta en Girne District, Chipre del Norte

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Girne Belediyesi
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Lapta Alsancak Camlibel Belediyesi
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20 propiedades total found
Casa grande 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 485 m²
Número de plantas 1
+LA CASALIA – 4 MER DUPLEX VILLA (3+1)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en…
$2,84M
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ISB Global Immobilien
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Casa grande 5 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Casa grande 5 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
$541,185
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Casa grande en Bellapais, Chipre del Norte
Casa grande
Bellapais, Chipre del Norte
$12,03M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa grande 4 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$282,619
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Casa grande 4 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Karavas, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
$288,632
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Casa grande 4 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 227 m²
$252,553
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Casa grande en Trimithi, Chipre del Norte
Casa grande
Trimithi, Chipre del Norte
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
$330,724
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Casa grande 4 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
$324,711
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Casa grande 4 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
$300,659
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Casa grande 3 habitaciones en Karavas, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Karavas, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
$204,448
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Casa grande 3 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Área 145 m²
$164,160
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Casa grande 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
$541,185
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Casa grande 4 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 290 m²
$571,251
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Casa grande en Templos, Chipre del Norte
Casa grande
Templos, Chipre del Norte
Número de plantas 2
Zenith Villas — Luxury and Scenic Living in Kyrenia ZeytinlikVillas con Cabañas Turcas en Ch…
$1,88M
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Casa grande 4 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 240 m²
$871,910
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Casa grande 4 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 260 m²
$300,538
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Casa grande 3 habitaciones en Bellapais, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Bellapais, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
$216,474
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Casa grande 4 habitaciones en Kazafani, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Kazafani, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
$541,185
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Casa grande 4 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
$1,18M
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Casa grande 3 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Casa grande 3 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 180 m²
$198,435
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Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

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