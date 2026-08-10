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Casas en Venta en Girne District, Chipre del Norte

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Villa 4 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
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Área 194 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en venta en el complejo Citesi Cozy y FamilyUna villa impresionante está a la …
$253,441
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Chipre del Norte & Georgia Etazhi
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Casa 4 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Área 259 m²
$605,927
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Villa 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
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Comprar 3+1 Villa en Esentepe Sun Valley te llamará la atención!Villa de lujo en el prestigi…
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 220 m²
Número de plantas 2
Casas de Lujo en un Elegante Complejo en la Carretera Principal en el Norte de Chipre Girne …
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 377 m²
Villas con Vistas Ininterrumpidas al Mar en el Norte de Chipre Girne Girne se encuentra en l…
$1,08M
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Villa 3 habitaciones en Chartzia, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Chartzia, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
🌄 Villa 3+1 con parcela de 500 m2 y terraza en el distrito de Karagach, KyreniaUbicación.La …
$251,848
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Villa en Trimithi, Chipre del Norte
Villa
Trimithi, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
$258,566
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 203 m²
Número de plantas 2
Viviendas que Ofrecen una Vida Exclusiva en Esentepe, Girne, Chipre del Norte Ubicado en el …
$453,194
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 294 m²
Número de plantas 2
Villas independientes con piscina privada en un complejo en el norte de Chipre Ozanköy Ozank…
$1,00M
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Casa 3 habitaciones en Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Casa 3 habitaciones
Agios Amvrosios, Chipre del Norte
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 195 m²
Número de plantas 2
Venta de una hermosa villa con vistas al mar en estilo mediterráneo. La casa es de dos plant…
$429,747
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Casa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 130 m²
Número de plantas 2
Casas de Lujo en un Elegante Complejo en la Carretera Principal en el Norte de Chipre Girne …
$337,479
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Villa 5 habitaciones en Vasilia, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Vasilia, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 304 m²
Número de plantas 2
Listo para moverse en villa a solo 500 metros del mar Mediterráneo.La villa se encuentra en …
$947,421
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Dúplex 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Dúplex 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Número de plantas 2
Apartamentos dúplex en venta en un complejo con piscina a poca distancia de la playa en Lapt…
$290,093
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Casa 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 208 m²
Casas unifamiliares y adosadas con piscina en Lapta Norte de Chipre El norte de Chipre es el…
$659,268
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 212 m²
Número de plantas 2
Elegantes Villas Independientes Cerca del Mar en Girne Ozanköy Ozanköy, en Girne, es uno de …
$845,114
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 175 m²
Número de plantas 2
Villas con alto potencial de ingresos por alquiler en moneda extranjera en Girne Alsancak La…
$461,372
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 265 m²
Número de plantas 2
Triplex Villas a Poca Distancia de las Playas en el Norte de Chipre Girne Estas villas de lu…
$493,846
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Villa 3 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 3 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Casas unifamiliares y adosadas con piscina en Lapta Norte de Chipre El norte de Chipre es el…
$741,467
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Piso 1/2
Villa independiente con vistas al mar y piscina en Çatalköy Girne Girne es uno de los centro…
$985,855
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Villa 5 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 340 m²
Número de plantas 2
Villa Independiente Amueblada con Amplio Jardín en Catalkoy Girne, una de las regiones más …
$800,587
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Villa en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 410 m²
Número de plantas 2
Villa moderna y lujosa en venta secundaria con 5 dormitorios + totalmente amueblado + piscin…
$850,442
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 210 m²
Número de plantas 2
Villa de 3 Dormitorios en Girne Esentepe con Vistas Panorámicas al Mar y a la Naturaleza Gir…
$632,406
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Adosado Adosado 2 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Casas de Inversión en un Proyecto con Piscina Cerca del Mar en el Norte de Chipre Girne Girn…
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Casa grande 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa grande 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 485 m²
Número de plantas 1
+LA CASALIA – 4 MER DUPLEX VILLA (3+1)WELLNESS " LUXURY RESIDENCEEuropa - su socio alemán en…
$2,84M
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ISB Global Immobilien
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 219 m²
Número de plantas 2
Villas independientes cerca de campos de golf en el norte de Chipre Girne El pueblo de Karaa…
$1,26M
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Villa 5 habitaciones en Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Villa 5 habitaciones
Agios Epiktitos, Chipre del Norte
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Número de plantas 2
Villa de lujo en Çatalköy - Norte LAND Villas 🌊🏡Una exclusiva villa independiente de 4 dormi…
$1,28M
VAT
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Villa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 255 m²
Número de plantas 2
Chalets Independientes con Vistas Panorámicas en Esentepe Girne Girne está situada en la cos…
$1,14M
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Villa 7 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 330 m²
Número de plantas 2
Elegantes Villas Independientes Cerca del Mar en Girne Ozanköy Ozanköy, en Girne, es uno de …
$1,26M
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Villa 7 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Villa 7 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 7
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 538 m²
Número de plantas 3
Villas con Vistas al Mar en Alsancak, Norte de Chipre Girne es una de las ciudades más prest…
$1,49M
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Casa 4 habitaciones en Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Casa 4 habitaciones
Girne Belediyesi, Chipre del Norte
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Número de plantas 2
Villas Adosadas de 3 Dormitorios Cerca del Centro en Doğanköy Girne, una de las ciudades más…
$319,616
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Tipos de propiedades en Girne District

villas
mansiones
bungalow
adosados
dúplex

Parámetros de las propiedades en Girne District, Chipre del Norte

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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