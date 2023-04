En España todos cada día (!) los okupas toman alrededor de 40 viviendas. Y resulta que este fenómeno puede afectar absolutamente a cualquier propietario de este país. Pero, ¿quiénes son los okupas? ¿Y por qué podemos tardar años en desalojarlos de nuestra propia vivienda? Siga leyendo para conocer una historia personal de lucha por un apartamento que duró 3 años y el comentario de un abogado sobre el problema de los okupas en España.

«Los okupas en España ya son un fenómeno social aparte»

Gala compartió con nosotros la historia de su lucha contra los okupas:

— Vivo en Cataluña. Mi apartamento (dúplex) lo compré con una hipoteca y planeé alquilarlo por un tiempo. Y a principios del año 2020 lo alquilé por habitaciones por varios meses, ya que el apartamento es de dos pisos: en uno de los pisos se instaló un grupo de personas, y el otro lo alquilaba una familia de 3 personas (los padres, de 50 años, y su hija), que luego resultaron ser «okupas» (los okupas son personas que se apropian de las casas y apartamentos de otras personas — nota de redacción). Esta familia pagó por un mes. Cuando los inquilinos del piso de arriba se mudaron, esta familia se quedó sola con todo el apartamento.

Cuando ya habíamos acordado que se irían, fui a recoger las llaves y me encontré que la puerta del apartamento estaba cerrada. Los llamé y me respondieron que supuestamente no estaban en casa. En completo shock, llamé a la policía. la policía llegó cuando yo ya no estaba: los okupas les abrieron la puerta y les dijeron que, según ellos, me habían pagado por seis meses (probablemente enseñándoles algún papel falso). Entonces la policía me llama y me dice que la única solución que tengo es ir a juicio, ya que ahora supuestamente tienen una base legal para estar en mi apartamento.

Me puse en contacto con un abogado, que siguió el camino del Código Penal y, desafortunadamente, perdí un año con este abogado, ya que presentó la solicitud incorrectamente, tanto que el tribunal se negó incluso a considerarla. Y ya con un segundo abogado, inmediatamente recibimos no solo la fecha del juicio, sino también la fecha de salida de estos inquilinos; esto sucedió ya en el segundo año de mi demanda.

Pero los okupas aquí están bastante bien armados, especialmente porque tienen mucha información (en particular, el gobierno de Barcelona y Cataluña publica instrucciones íntegras en materia de qué hacer para que no te desalojen siendo okupa). Por lo tanto, estas personas comenzaron a usar dichas instrucciones: unos días antes del juicio, donde tuvieron que volver a aprobar la fecha de desahucio, recurrieron a un abogado de oficio. Este, a su vez, dijo que le habían dado poco tiempo para informarse sobre el caso; al final, la fecha del juicio fue pospuesta otros seis meses, y la fecha de desahucio se movió a febrero del año 2022.

Entonces, en febrero de 2022, uno o dos días antes de la fecha límite, pusieron otra acción en marcha: los okupas dijeron que «somos un sector de la población desprotegido, por eso no podemos abandonar la vivienda». El tribunal suspende el desahucio y lo pospone hasta mayo.

Por cierto, toda esta historia con los sectores desprotegidos de la población pronto se desmoronó ante nuestros ojos. Esto se debe a que, como los okupas recurrieron a un abogado de oficio, los servicios sociales fueron a visitarlos, y constataron que tenían un familiar viviendo en Cataluña con espacio vital suficiente y que podían instalarse allí con seguridad. Además, llegaron a Barcelona en 2020 nada menos que como turistas.

En mayo fui a mi apartamento con mi abogado y que vimos una multitud de personas delante de la entrada que no me permitía ingresar a esta; los vecinos llamaron a la policía, la cual, al llegar, pidió refuerzos; no fue suficiente, así que empezaron a llamar a la policía antidisturbios, que dispersa normalmente tales manifestaciones; Pero, desafortunadamente, fue en ese momento que no había unidades disponibles y la policía antidisturbios no vino. Como resultado, el desahucio no tuvo lugar, ya que no podía ser realizado por un representante de la corte por falta de medidas de seguridad. Y el desahucio se pospuso de nuevo, esta vez para noviembre de 2022.

Vale la pena señalar que para esta época también habían entrado en mi caso factores políticos: después de febrero de 2022, Esta familia (uno de los padres tenía pasaporte ucraniano) comenzó a presionar con la idea de que, según ellos, al vivir en este apartamento estaban librando una pequeña guerra particular contra la casera rusa (lo cual, por supuesto, era un farol, ya que para entonces llevaban viviendo en mi apartamento dos años antes de febrero).

¿Que de dónde salió esa multitud en mi entrada? Obviamente, estos okupas recurrieron al sindicato de protección de okupas. Hay sindicatos de este tipo en todos los distritos de Barcelona y Cataluña: se dedican a convocar a la gente, colocarse así y no dejar que se lleven a cabo los desahucios. Estos sindicatos también emplean abogados expertos, por lo tanto, el más mínimo gesto por parte del propietario se percibirá como una reacción o una amenaza de venganza, con lo que el proceso de desahucio se retrasará aún más. Por lo tanto, se debe evitar sucumbir a sus provocaciones en todo momento.

Todo este tiempo he estado viendo mi apartamento a través del instagram de uno de los okupas; he visto que tienen un gato y un perro. Eso también, Por cierto, lo hacen para no ser desahuciados: si un alguacil viene a desalojarlos y ve un perro allí, puede negarse a entrar en el apartamento, porque aquí es donde entra en juego la protección de los derechos de los animales, etc. De hecho, todos los okupas saben que puedan mudar al apartamento a niños y animales para extender su presencia gratuita en la vivienda de otra persona.

Los manifestantes se reúnen frente a la casa para evitar el desalojo de Ocupassians (Fuente foto — Tot Barcelona)

Lo que pasa después: se acerca noviembre, y una semana antes del desahucio, mi abogado y yo comenzamos a recibir llamadas y mensajes de texto de personas de los sindicatos antes mencionados; dicen «siéntate con nosotros en una mesa de negociaciones, de lo contrario ocurrirá lo mismo que pasó la última vez». A esto, mi abogado respondió que con los chantajistas en ningún caso se debe entrar en ningún tipo de negociaciones. Especialmente dado que ya teníamos un acuerdo con la corte de que esta vez vendrían los antidisturbios a realizar el desahucio.

Los antidisturbios vinieron a desahuciar a los okupas, pero estos ya no estaban en el apartamento. Las dos puertas delanteras estaban cerradas y bloqueadas desde el interior, y de dentro del apartamento se oían los ladridos de un perro (resultó que era una grabación con un altavoz). Tardaron alrededor de dos horas en abrir las puertas y entrar. Los okupas habían salido, probablemente, por la noche, por la ventana con cuerdas (era un tercer piso).

¿En qué estado encontramos el apartamento? Las gaterías arrancadas de las paredes, faltaba el calentador de gas, así como muchos de los muebles, todo estaba en un estado terrible, sucio. Considerándolo todo, tuve que volver a hacer reformas en el apartamento, porque la primera vez que las había hecho fue antes de dejar entrar a los inquilinos.

Al final recuperé mi apartamento en noviembre de 2022. Es decir, todo el proceso duró 2 años y 8 meses.

Procesión judicial a su llegada al piso para el desalojo definitivo (Fuente foto — La Vanguardia)

He de decir que mi caso no era sencillo, porque había muchos factores que interfirieron con el desahucio. El primer abogado echó mal la solicitud, perdí un año con él, luego influyeron también factores políticos. Para muchas personas sucede más rápido.

Incluso si el desahucio no tiene éxito la primera vez, definitivamente sucederá a la segunda. Una situación muy común es que después del juicio todavía pasen seis meses antes del desahucio, porque hay colas para estos desahucios. Los tribunales tienen pocos recursos, pocos alguaciles que puedan ir a desahuciar a los ocupantes ilegales. Pueden hacer 3-4 desalojos por día aproximadamente, y estos okupas son cientos y cientos.

En cuanto a las consecuencias para los okupas, luego se quedan con deudas de por vida, pero, generalmente, es imposible recaudarlas. Toda la información se queda en los archivos judiciales, pero hay que entender que los okupas no son el tipo de personas a las que eso les preocupe mucho.

Desalojo final (Fuente foto — Crónica Global)

Quiero decir, en todas partes se cuecen habas, no es cuestión del país. El problema es que este comportamiento en España, podría decirse, es alentado por el gobierno ; aquí es donde están estos sindicatos que ayudan a los okupas; y todo esto no es punible. Los okupas en España ya son un fenómeno social aparte.

También quería añadir un comentario sobre el sector inmobiliario en España. Debido a la existencia del problema con los okupas, el clima de inversión en el país con respecto a bienes raíces es generalmente poco interesante; la gente que desea comprar algo aquí, tiene que protegerse mil veces.

Okupas en España. Aspectos legislativos

Los okupas en España (apoderamiento ilegal de bienes) son un problema serio. La Organización Nacional de Afectados por la Okupación ( ONAO ) informa de que en 2022 , el número de tales invasores en España aumentó en un 20% comparado con 2021. Se apunta a que actualmente se apropian de unas 40 viviendas al día. Como se puede suponer, Los okupas también son una amenaza para los inversores inmobiliarios en España, quienes deben tener en cuenta este factor antes de iniciar el proceso de compra.

Se debería hacer notar que se dan casos de tal apropiación de casas o apartamentos en diferentes países: en Francia , en EE . UU., Alemania, etc.. Sin embargo, en España este problema es más global y doloroso.

La okupación en España está posibilitada por una ley del año 1994: la «Ley de Arrendamientos Urbanos» (Ley de alquiler en las ciudades): permite que las personas ocupen propiedades no utilizadas o abandonadas sin el permiso del propietario. Luego tienen que demostrar que usaron la propiedad por un cierto período de tiempo. La ley estaba destinada a proporcionar vivienda a los más vulnerables., pero actualmente está siendo abusada por una gran cantidad de personas.

Es importante entender las implicaciones legales de la incautación de bienes por parte de ocupantes ilegales en España. En primer lugar, la ley española establece explícitamente, que la ocupación ilegal de la propiedad ajena es un delito. El Artículo 245 del Código Penal español establece que «cualquier persona que ocupe sin la debida autorización, una propiedad, vivienda o edificio perteneciente a otra persona y no siendo su lugar de residencia, o permanezca en el inmueble contra la voluntad del propietario, será sancionada con pena de prisión de tres a seis meses»..

Sin embargo, existe una gran diferencia en el derecho español entre los términos «usurpación» (incautación ilegal o sin derecho de algo) y «allanamiento de morada» El allanamiento se produce en caso de entrada no autorizada a una vivienda; en este caso, se prevé una pena de prisión de hasta cuatro años. La okupación generalmente cae dentro de la categoría de «usurpación», esto esm un crimen realizado cuando la propiedad lleva un tiempo deshabitada.

Según la legislación española vigente, el desahucio express de los okupas de las viviendas incautadas por la policía sólo es posible en las 48 horas posteriores a su invasión. Después de este período, los invasores solo pueden ser desalojados por vía judicial.

Es por eso, además del daño económico, que uno de los mayores problemas está relacionado con el tiempo requerido por los tribunales para dictar sentencia, permitiendo que los ocupantes ilegales sean desalojados. Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial ( CGPJ ) las decisiones finales de los tribunales para desahuciar a los ocupantes ilegales tardaron en tomarse en promedio 18.1 meses. Esto significa que los propietarios logran recuperar su vivienda en total después de más de 1.5 años después de su usurpación.

¿En qué regiones de España son más activos los okupas?

El líder indiscutible en la expropiación de inmuebles residenciales sigue siendo Cataluña: cuenta con más del 42% del total de casos. La siguen Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Comunidad Autónoma de Madrid. Esto se ve facilitado por la política de la administración de muchas ciudades catalanas., que a menudo alientan abiertamente las acciones de los ocupantes ilegales e incluso emiten instrucciones oficiales para ellos que los ayudan a ralentizar el proceso de desahucio.

The Pizza Tactic y otras tácticas utilizadas por los ocupantes ilegales

Entre otras cosas, La Comunidad Autónoma Catalana es también el lugar donde surgen las tácticas okupas que luego se reproducen en distintos puntos de España. Una de ellas es la llamada «Técnica de la Pizza» («The Pizza Tactic»), que opera en Cataluña desde 2018.

La técnica funciona de la siguiente manera: los okupas piden una pizza a la dirección de la vivienda que han decidido okupar; paran al repartidor y pagan la pizza; luego desaparecen durante dos días, y okupan la casa al tercer día; cuando llega la policía, pueden mostrar el ticket de pago de la pizza, confirmando que llevan en la casa más de 48 horas. Esto evita el desahucio inmediato: cuando los ocupantes ilegales pueden «probar» que llevaban en la casa por lo menos 48 horas, su caso debe ser escuchado por un juez.

Sin embargo, el abogado Mark Pairo Pujol señaló lo siguiente en nuestra conversación: «Tengo que decir que la policía no es nada tonta. No sacarán conclusiones precipitadas basándose solo en un ticket de compra. Preguntarán a los vecinos sobre los propietarios, etc.».

Otra táctica que se utiliza entre los okupas: la usurpación de una vivienda ajena para obtener un rescate de los propietarios. Según representantes de la ONAO, en promedio, a cambio de una salida rápida sin dañar la propiedad, los muebles y electrodomésticos, los estafadores piden entre 3 y 5 mil euros. De esta cantidad, el 25-30% va a las estructuras de la mafia, especialistas en este tipo de «negocio» oscuro (buscar propiedades adecuados, recopilar información sobre los propietarios, espiarlos, etc.).

Además, esta táctica se ha vuelto cada vez más popular últimamente., igual que la «inquiokupación» (de la palabra «inquilino»). Esto significa que el propietario deja entrar a estas personas en su casa él mismo, estas le prometen pagar el alquiler, luego dejan de pagar y se convierten en okupas.

Por ahora, es suficiente que los okupas proporcionen un contrato de alquiler falso para evitar que el juez ordene el desahucio inmediato. Al final, el juez acabará decidiendo que el okupa utiliza ilegalmente la casa, pero este proceso llevará mucho tiempo.

La perspectiva de un abogado sobre el problema de los «okupas» en España

Un abogado y socio de Roca Mobility, Marcos Pairo Pujol, ha compartido con nosotros su visión de la situación.

— La cosa es que la ley español dice: «Toda persona tiene derecho a una vivienda».

De este modo, hay dos situaciones diferentes que pueden surgir en relación con el «caso de los okupas». La primera es cuando sales de tu apartamento por periodo corto tiempo y luego descubres que está okupado por desconocidos. Entonces la ley está completamente del lado del dueño, y en tales situaciones el propietario siempre ganará en los tribunales. La pregunta es cuánto tiempo tardará.

La segunda situación es cuando la casa lleva abandonada muchos años. En esta situación, cuando aparece el dueño y ve extraños en esta casa, tiene un problema. En este caso, no tiene muchas posibilidades de desahuciar a estas personas.

Por lo tanto, lo más importante es una respuesta rápida. Entonces no será un gran problema.

Vale la pena señalar que hay mucha desinformación sobre el tema, lo cual, ciertamente, es desafortunado. Además, es triste hablar de esto, pero en este momento es un gran negocio en ambos lados. Algunas personas ayudan a los ocupantes ilegales a apoderarse de la propiedad; por otro lado, algunas personas ganan dinero aconsejando a la gente sobre cómo protegerse de los okupas, etc.

También es importante decir que los retrasos en la resolución de tales cuestiones están más relacionados con los tribunales. Los tribunales en España están actualmente inundados con solicitudes de muchos sectores, así que este es el principal problema.