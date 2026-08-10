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Locales comerciales en venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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Tivat
35
Radovici
3
Krasici
3
44 propiedades total found
Hotel 242 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 242 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Ofrecemos a la venta un edificio residencial registrado de dos plantas con un local comercia…
$1,68M
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Propiedad comercial 400 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 400 m²
Tivat, Montenegro
Área 400 m²
Parcela 348m2 *3 plantas, cada 156 m2, todos los apartamentos están completamente amueblados…
$1,46M
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Propiedad comercial 300 m² en Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Propiedad comercial 300 m²
Luštica Bay Golf Course, Montenegro
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Villa de lujo en el frente del mar, Lustica Villa de primera ubicación en Bjelila, Lustica P…
$2,31M
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TekceTekce
Negocio listo 600 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 600 m²
Tivat, Montenegro
Área 600 m²
Hotel cómodo y compacto en Tivat, nivel tres estrellas en la orilla de una de las bahías más…
$3,03M
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Propiedad comercial 24 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 24 m²
Tivat, Montenegro
Área 24 m²
Superficie: de 24 m2 a 110 m2 – de 86.070 € PAMENTOS DE INSTALLO ¡Son POSIBLES! Plaza de apa…
$99,483
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Propiedad comercial 74 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 74 m²
Tivat, Montenegro
Área 74 m²
Espacio comercial en venta en Tivat, Seljanovo – 74 m2, Planta bajaPropiedad comercial en ve…
$358,135
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Propiedad comercial 52 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 52 m²
Tivat, Montenegro
Área 52 m²
Espacio de oficina en venta – 52 m2 en la carretera principal en Seljanovo, TivatUn espacio …
$245,670
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Propiedad comercial 145 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 145 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Área 145 m²
Piso 1
Inmobiliaria, Montenegro, TivatUn nuevo espacio comercial está en venta en Donja Lastva, Tiv…
$880,752
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Propiedad comercial 20 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 20 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Área 20 m²
Local comercial - 20m2 Amenities: El complejo proyecto fue creado con materiales de primera …
$105,413
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Hotel 179 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 179 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Ático de lujo con vistas al mar de 180° en Porto Montenegro – Boka Place Disfrute de la v…
$2,09M
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Hotel 284 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 284 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Precio: 2.520.000 € Living Area: 215 m2Terrace Area: 69 m2 Descubre un lujoso apartamento…
$2,93M
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Negocio listo 39 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 39 m²
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 4
Casa de dos plantas con una gran parcela de tierra y impresionantes vistas al mar! La casa s…
$388,419
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Propiedad comercial 164 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 164 m²
Tivat, Montenegro
Área 164 m²
Número de plantas 4
Locales comerciales en los sueños de Dukley.Un exclusivo espacio comercial situado en el cor…
$3,27M
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Propiedad comercial 81 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 81 m²
Tivat, Montenegro
Área 81 m²
Número de plantas 4
Propiedad comercial con terraza al aire libre en Porto Montenegro, Dreams by Dukley.Una excl…
$3,43M
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Hotel 55 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 55 m²
Tivat, Montenegro
Área 55 m²
Presentamos a la venta una atractiva premisa comercial con una superficie de 55 metros cuadr…
$253,343
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De inversiones 1 150 m² en Tivat, Montenegro
De inversiones 1 150 m²
Tivat, Montenegro
Área 1 150 m²
Tivat, zona en la frontera con Porto Montenegro Parcela de 1240 m2 - para construcción de é…
$765,702
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Propiedad comercial 55 m² en Donja Lastva, Montenegro
Propiedad comercial 55 m²
Donja Lastva, Montenegro
Área 55 m²
Propiedad comercial en venta en Donja Lastva, Tivat – 55 m2Se ofrece un espacio comercial co…
$256,575
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Oficina 47 m² en Tivat, Montenegro
Oficina 47 m²
Tivat, Montenegro
Área 47 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$161,772
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Propiedad comercial 77 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 77 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Área 77 m²
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN PARA LA TRANSACCIÓN DE TURQUÍA APOYO GRATIS PARA EL COMPRAR!!! PRE…
$290,983
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Oficina 47 m² en Tivat, Montenegro
Oficina 47 m²
Tivat, Montenegro
Área 47 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$182,995
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Propiedad comercial 300 m² en Bogisici, Montenegro
Propiedad comercial 300 m²
Bogisici, Montenegro
Habitaciones 18
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 8
Área 300 m²
Piso 3/3
Aparthotel con su propio muelle y playa en TivatApart-hotel en venta con 8 apartamentos y su…
$1,74M
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Negocio listo 44 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 44 m²
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/9
Boka El lugar es un nuevo barrio urbano, donde hay un ambiente de celebración y prosperidad.…
$366,467
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Hotel en Radovici, Montenegro
Hotel
Radovici, Montenegro
Venta de terreno con un proyecto listo del hotel 5 estrellas.Situado en la península de Mont…
$10,98M
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Propiedad comercial 77 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 77 m²
Tivat, Montenegro
Área 77 m²
Venta directa del desarrollador! Superficie: 77,03 m2 Terraza: 35,41 m2 Precio: 265.000 € Of…
$305,434
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Propiedad comercial 34 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 34 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Área 34 m²
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN PARA LA TRANSACCIÓN DE TURQUÍA APOYO GRATIS PARA EL COMPRAR!!! PRE…
$141,648
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Propiedad comercial 35 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 35 m²
Tivat, Montenegro
Área 35 m²
Venta directa del desarrollador! Superficie: 35.33 m2 Terraza incluida: 13,26 m2 Precio: 129…
$151,502
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Propiedad comercial 110 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 110 m²
Tivat, Montenegro
Área 110 m²
Venta directa del desarrollador! Superficie total: 110,74 m2 + terraza 45.78 m2 Precio: 394.…
$454,117
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Propiedad comercial 84 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 84 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Área 84 m²
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN PARA LA TRANSACCIÓN DE TURQUÍA APOYO GRATIS PARA EL COMPRAR!!! PRE…
$233,885
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Hotel 300 m² en Krasici, Montenegro
Hotel 300 m²
Krasici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Piso 2
Bienvenido a una rebanada de paraíso enclavada a lo largo de la pintoresca costa de Krasici.…
$1,86M
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Propiedad comercial 16 m² en Tivat, Montenegro
Propiedad comercial 16 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 1
Área 16 m²
Inmobiliaria, Montenegro, TivatVenta: un espacio comercial de 16 m2 en una ubicación atracti…
$104,026
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Tipos de propiedades en Municipio de Tivat

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