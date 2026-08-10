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Hoteles en venta en Municipio de Tivat, Montenegro

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Tivat
10
Krasici
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14 propiedades total found
Hotel 242 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 242 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 242 m²
Ofrecemos a la venta un edificio residencial registrado de dos plantas con un local comercia…
$1,68M
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Hotel 179 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 179 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 179 m²
Ático de lujo con vistas al mar de 180° en Porto Montenegro – Boka Place Disfrute de la v…
$2,09M
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Hotel 284 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 284 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 284 m²
Precio: 2.520.000 € Living Area: 215 m2Terrace Area: 69 m2 Descubre un lujoso apartamento…
$2,93M
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TekceTekce
Hotel 55 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 55 m²
Tivat, Montenegro
Área 55 m²
Presentamos a la venta una atractiva premisa comercial con una superficie de 55 metros cuadr…
$253,343
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Hotel en Radovici, Montenegro
Hotel
Radovici, Montenegro
Venta de terreno con un proyecto listo del hotel 5 estrellas.Situado en la península de Mont…
$10,98M
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MONTBEL D.O.O.
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Hotel 300 m² en Krasici, Montenegro
Hotel 300 m²
Krasici, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 7
Área 300 m²
Piso 2
Bienvenido a una rebanada de paraíso enclavada a lo largo de la pintoresca costa de Krasici.…
$1,86M
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Hotel 192 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 192 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 192 m²
¿Buscando una inversión de alto rendimiento y listo en el corazón de la principal estación d…
$495,170
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Hotel 1 110 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 1 110 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 12
Área 1 110 m²
La distancia al mar es de 350m. Superficie total de 110 metros cuadrados, incluido el garaj…
$1,85M
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Hotel 350 m² en Krasici, Montenegro
Hotel 350 m²
Krasici, Montenegro
Dormitorios 10
Área 350 m²
$965,961
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Hotel en Tivat, Montenegro
Hotel
Tivat, Montenegro
Dormitorios 3
En una zona tranquila de Tivat, a solo 700 m del mar y la playa más cercana, hay un mini-hot…
$1,63M
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Hotel 401 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 401 m²
Tivat, Montenegro
Área 401 m²
Hotel en Tivat 401 M2 está disponible para la venta y alquiler a largo plazo. Para la venta…
$1,70M
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Hotel 150 m² en Krasici, Montenegro
Hotel 150 m²
Krasici, Montenegro
Dormitorios 4
Área 150 m²
$399,409
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Hotel 570 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 570 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 5
Área 570 m²
Número de plantas 3
text
$1,48M
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Hotel 750 m² en Tivat, Montenegro
Hotel 750 m²
Tivat, Montenegro
Dormitorios 9
Área 750 m²
Tivat, Flower Island. Hotel operativo con nueve habitaciones Totalmente legalizado, permiso …
$1,08M
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Tipos de propiedades en Municipio de Tivat

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