Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Tivat
  4. Comercial
  5. Negocio listo

Negocio en Venta en Municipio de Tivat, Montenegro

Tivat
3
Negocio listo Borrar
Eliminar
4 propiedades total found
Negocio listo 388 m² en , Montenegro
Negocio listo 388 m²
, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 6
Área 388 m²
Número de plantas 4
$776,434
Dejar una solicitud
Negocio listo 44 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 44 m²
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/9
Boka El lugar es un nuevo barrio urbano, donde hay un ambiente de celebración y prosperidad.…
$368,285
Dejar una solicitud
Negocio listo 39 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 39 m²
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 4
Apartamentos en venta en un hotel de lujo situado en primera línea de mar, cerca del famoso …
$387,609
Dejar una solicitud
Negocio listo 600 m² en Tivat, Montenegro
Negocio listo 600 m²
Tivat, Montenegro
Área 600 m²
Hotel cómodo y compacto en Tivat, nivel tres estrellas en la orilla de una de las bahías más…
$3,04M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Municipio de Tivat

bienes raíces comerciales
hoteles
oficinas
inversiones inmobiliarias
Realting.com
Ir