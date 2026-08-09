Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Tivat
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Tivat, Montenegro

;
Estudio Borrar
Eliminar
28 propiedades total found
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2/5
LOCALACIÓNSituado en el corazón de Tivat, este apartamento combina comodidad urbana con la v…
$459,834
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$640,638
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 2/5
LOCALACIÓNEste apartamento está en Tivat, a 1 km del centro de la ciudad. El mar y la playa …
$143,552
Dejar una solicitud
LDV InvestLDV Invest
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 27 m²
Montenegro. Tivat. Felicidad🌏🇲🇪Inmuebles del desarrollador en el complejo de infraestructura…
$116,140
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
estudio apartamento de 24.5 m2 en el centro de Tivat, en el conocido edificio Technomax. Gra…
$146,002
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Aspectos destacados Apartamentos de lujo Turnkey; acabados de alta calidad (fachas de piedra…
$131,956
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Modern One Bedroom Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity …
$864,279
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Apartamento de lujo en venta en el prestigioso Regent Pool Club Residences, situado en el ed…
$492,469
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Un moderno apartamento estudio de lujo en venta en Porto Montenegro, situado en el prestigio…
$440,325
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Número de plantas 3
LOCALACIÓNSituado cerca de Porto Montenegro, la escuela internacional y el centro de Tivat, …
$118,292
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 25 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$110,152
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Modern Studio Apartment en Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Descu…
$475,237
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
Piso 1/3
LOCALACIÓNEste apartamento estudio se encuentra en una zona tranquila de Tivat, a solo 2,3 k…
$132,461
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Modern Studio Apartment en Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Descu…
$472,770
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 46 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$662,023
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Modern Studio Apartment in Boka Place, Porto Montenegro – Prime Investment Opportunity Disco…
$472,770
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 50 m²
Piso 2/6
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$528,064
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Key Highlights Turnkey luxury apartments; high-grade finishes (natural stone facades & commo…
$130,290
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 28 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$121,328
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Aspectos destacados Apartamentos de lujo Turnkey; acabados de alta calidad (fachas de piedra…
$130,290
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
A luxury studio apartment for sale in the prestigious Regent Pool Club Residences, located i…
$492,469
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
studio apartment of 24.5 m² in the very center of Tivat, in the well-known Technomax buildin…
$146,002
VAT
Dejar una solicitud
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
A modern luxury studio apartment for sale in Porto Montenegro, located in the prestigious Bo…
$440,325
VAT
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 24 m²
Piso 1/4
Vendebla studio en nova komplekso en Tivat. Studio, areo 24,94 m2, situanta sur la 1-a etaĝ…
$129,697
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Área 28 m²
Presale.🚨 Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, di…
$85,942
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Superficie: 54 m2 (49 m2 + 5 m2 de terraza)Baños: 1GarajeEstudio apartamento con vista panor…
$549,386
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Estudio 1 habitación en Tivat, Montenegro
Estudio 1 habitación
Tivat, Montenegro
Habitaciones 1
Área 28 m²
Apartamento tipo estudio en venta en Kavaci, Tivat. Superficie del apartamento de 28 m2, ub…
$98,827
Dejar una solicitud
Estudio en Tivat, Montenegro
Estudio
Tivat, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Amazing Tivat Apartments: Discover the allure of our new apartments in Tivat, Montenegro, a …
$128,173
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir