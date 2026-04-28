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Estudios en venta en Podgorica, Montenegro

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12 propiedades total found
Estudio 1 habitación en 7, Montenegro
Estudio 1 habitación
7, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Move-in ready studio on the 7th floor (of 10) in a quality new building in the City Kej quar…
$98,494
VAT
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Estudio 1 habitación en 14 a, Montenegro
Estudio 1 habitación
14 a, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
A fully furnished studio apartment for sale in the attractive City Kvart neighborhood.Locate…
$106,605
VAT
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Estudio 1 habitación en 14 a, Montenegro
Estudio 1 habitación
14 a, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 29 m²
Apartamento estudio totalmente amueblado en venta en el atractivo barrio de City Kvart. Situ…
$106,605
VAT
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AdriastarAdriastar
Estudio en Podgorica, Montenegro
Estudio
Podgorica, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
‍LOCALACIÓN El apartamento está situado en Podgorica, a solo 1 km del centro de la ciudad, o…
$105,908
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Estudio 1 habitación en 7, Montenegro
Estudio 1 habitación
7, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 26 m²
Estudio preparado en el séptimo piso (de 10) en un nuevo edificio de calidad en el barrio de…
$98,494
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
Un nuevo apartamento estudio de lujo no ocupado de 19 m2 está disponible para alquiler o ven…
$86,906
VAT
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GrekodomGrekodom
Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
A brand-new, never-occupied luxury studio apartment of 19 m² is available for rent or sale, …
$86,906
VAT
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 7
Vendas meblitan studioloĝejon de 33 m2, en la nova granda ruĝa konstruaĵo Gradnja Promet, en…
$84,444
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2
Vendas meblita studia apartamento de 30 m2 en alloga loko - Urbo Quart, apud Big Fashion, Po…
$100,683
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Estudio en Podgorica, Montenegro
Estudio
Podgorica, Montenegro
Área 33 m²
Studio apartamento en nova konstruaĵo en Podgorico, Zabelo. La apartamento estas 33,89 m2 k…
$59,934
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Estudio 1 habitación en Podgorica, Montenegro
Estudio 1 habitación
Podgorica, Montenegro
Habitaciones 1
Área 24 m²
Estudio en un nuevo edificio en Podgorica, Zabelo.Apartamento 23.75m2 se encuentra en un edi…
$54,413
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Estudio en Podgorica, Montenegro
Estudio
Podgorica, Montenegro
Área 26 m²
Vendas studia apartamento en nova konstruaĵo en Podgorico. La studia apartamento de 26 m2 h…
$64,914
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Parámetros de las propiedades en Podgorica, Montenegro

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