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Estudios en venta en Bar, Montenegro

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16 propiedades total found
Estudio en Bar, Montenegro
Estudio
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/10
Bar. Residential business complex by the sea and mountains The walls are painted white. El…
$115,679
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Estudio en Bar, Montenegro
Estudio
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 4
Espacioso estudio en venta en un nuevo complejo con piscina en Bar, MontenegroID-675📐 Superf…
$130,698
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Estudio 1 habitacion en 36 a, Montenegro
Estudio 1 habitacion
36 a, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Bar Silencio 36 m2 Silencio 3 pisos Silencio Estudio Silencio Piscina Silencioso suelo Silen…
$121,753
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MONTBEL D.O.O.
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TekceTekce
Estudio 1 habitación en Bar, Montenegro
Estudio 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 21 m²
Piso 1/6
Apartamento estudio listo para funcionar en venta en un nuevo complejo residencial. Todo inc…
$95,215
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Estudio 1 habitacion en 36 a, Montenegro
Estudio 1 habitacion
36 a, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Estudio junto al mar en la ciudad de Bar es un lugar ideal para vivir y relajarse! Acoged…
$87,167
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Estudio en Bar, Montenegro
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Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
ID-619🔹 20🔹 0🔹 🅿️🔹 600📍
$82,454
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Estudio 1 habitacion en Bar, Montenegro
Estudio 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Una oportunidad única para comprar un estudio con estilo en el centro de Bar, Montenegro. Es…
$119,709
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Estudio 1 habitación en Bar, Montenegro
Estudio 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 5/10
Apartamentos confortables en un edificio de 10 plantas, aparcamiento subterráneo funcional y…
$113,646
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Estudio en Bjelisi, Montenegro
Estudio
Bjelisi, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
Piso 1
Descubra un apartamento estudio acogedor y funcional en un complejo residencial de nueva con…
$73,987
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Estudio en Bar, Montenegro
Estudio
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 33 m²
Piso 3
Modern studio apartment for sale in the Topolitsa area, Bar. New house with a swimming pool…
$132,204
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Estudio 1 habitacion en 36 a, Montenegro
Estudio 1 habitacion
36 a, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 20 m²
Bienvenido a un acogedor estudio en la ciudad de Tivat! ¡Oferta caliente!Esta perla de 20 m2…
$95,302
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Estudio en Bar, Montenegro
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Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2
🏙 Acogedor estudio en venta en un nuevo complejo con piscina - Bar, MontenegroID-669¡Perfect…
$131,411
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Estudio 1 habitación en Bar, Montenegro
Estudio 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 2/11
Amplio apartamento estudio en venta en un moderno complejo residencial, Belishi distrito, Ba…
$132,517
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Estudio 1 habitación en Bar, Montenegro
Estudio 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Área 31 m²
Apartamento tipo estudio de 31 m2 en la ciudad de Bar. El apartamento está ubicado en un ed…
$103,736
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Estudio en Bar, Montenegro
Estudio
Bar, Montenegro
Área 33 m²
Piso 6
Apartamentoj en nova konstruaĵo kun naĝejoj en Bar. La komplekso havas 322 apartamentojn …
$74,367
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Estudio 1 habitación en Bar, Montenegro
Estudio 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Área 27 m²
Venta habitaciones separadas en mini hotel300 m del mar, VidikovacParcela 600m2Estructura:Pl…
$56,696
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Parámetros de las propiedades en Bar, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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