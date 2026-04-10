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Estudios en venta en Igalo, Montenegro

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3 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Igalo, Montenegro
Estudio 1 habitación
Igalo, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2
Un luminoso y espacioso estudio llave en mano con una superficie de 40 metros cuadrados en u…
$143,965
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Estudio en Igalo, Montenegro
Estudio
Igalo, Montenegro
Área 23 m²
Piso 2
Herceg Novi Igalo   Studio apartamento 23 m2 kun renovigo en loĝkonstruaĵo, ekipita pe…
$71,287
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Estudio en Igalo, Montenegro
Estudio
Igalo, Montenegro
Área 25 m²
Herceg Novi Igalo   Ni vendas grandiozan apartamenton, studion 25 m2 novan konstruaĵon…
$73,870
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