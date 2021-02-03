  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 80 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$246,458
ID: 28436
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Prodaje se lijepo opremljen dvosoban stan, površine 80m2, smješten na prvom spratu stambene zgrade, u Zagoriču. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavaće sobe, dva kupatila i dvije terase. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u mirnom dijelu grada, u blizini svih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Orijentacija: sjever - jug. Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. U cijenu stana je uračunato privatno parking mjesto.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

