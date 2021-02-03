  1. Realting.com
  Inmuebles comerciales Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi

Inmuebles comerciales Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi

Herceg Novi, Montenegro
$387,292
5
ID: 28222
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Herceg Novi
  • Ciudad
    Herceg Novi

Sobre el complejo

Na prodaju je atraktivan prostor od 100 m², kompletno renoviran i odmah spreman za korišćenje.📍 Smješten u pješačkoj zoni Starog grada, okružen kamenim ulicama i bogatom istorijom, ovaj prostor svakodnevno privlači turiste i lokalno stanovništvo.🔑 Idealna prilika za kafić, butik, galeriju, restoran ili ured.💡 Investicija koja donosi sigurnost i dugoročnu vrijednost u jednom od najljepših gradova crnogorskog primorja.

Localización en el mapa

Herceg Novi, Montenegro
Inmuebles comerciales Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Montenegro
de
$387,292
