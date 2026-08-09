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Casas en Venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Herceg Novi
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Lustica
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Kumbor
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Portonovi
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405 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Provodina, Montenegro
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Villa 5 habitaciones
Provodina, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 530 m²
Número de plantas 4
!!! Este es el único listado para esta propiedad que viene directamente del propietario !!!C…
$907,532
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Vendedor particular
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Villa en Lustica, Montenegro
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Villa
Lustica, Montenegro
Área 184 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,53M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,86M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$4,85M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 185 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,05M
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Casa en Herceg Novi, Montenegro
Casa
Herceg Novi, Montenegro
Área 165 m²
El complejo consta de un total de 8 villas de estilo moderno de tres dormitorios, que van de…
$670,542
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Casa 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 260 m²
Casa en venta en Rose, Herceg Novi – 260 m2Una encantadora casa familiar está disponible en …
$1,82M
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Casa 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 200 m²
Complejo exclusivo de 12 fabulosas villas en venta en el pintoresco pueblo de Kumbor, a poco…
$1,04M
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Casa 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Villa de piedra frente al mar con amarre privado - Rose, Lustica Peninsula Living Area: 350 …
$2,08M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa frente al mar en venta, situada en primera fila por la costa e…
$4,39M
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Casa 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 3
Área 162 m²
Casa en venta en Bijela, Herceg Novi – 162 m2Una amplia casa familiar está disponible para l…
$339,414
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
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Casa 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 175 m²
La casa se distribuye en dos niveles, cada uno que comprende un apartamento de un dormitorio…
$242,782
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Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Venta es una auténtica casa de piedra de 107 m2, situada en una parcela de 305 m2 en la pint…
$208,035
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Monteonline
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Casa 2 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Área 150 m²
Situado en un tranquilo entorno de ladera a solo 6 km de Herceg Novi Old Town y la costa adr…
Precio en demanda
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Casa en Herceg Novi, Montenegro
Casa
Herceg Novi, Montenegro
Área 232 m²
Hermosa comunidad cerrada de once villas totales, proporcionando confort y servicio durante …
$1,50M
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Casa en Herceg Novi, Montenegro
Casa
Herceg Novi, Montenegro
Área 400 m²
Bay View Village es un pequeño complejo de lujo situado en la ladera de Zvinje, con impresio…
$1,36M
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Casa 4 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 360 m²
Villa moderna con jardín ajardinado se encuentra en el tranquilo pueblo de Djenovici, rodead…
$1,50M
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Casa 7 habitaciones en Denovici, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Denovici, Montenegro
Dormitorios 7
Área 280 m²
Villa en venta en Đenovići, Herceg Novi – 280 m2Una amplia villa está disponible en venta en…
$1,03M
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Mbroker
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
En una de las localidades más exclusivas de la costa montenegrina, en la península de Luštic…
$5,54M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
VILLA LUXURY CON PRIVATE BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) Situado en una de las zonas más atractiv…
$4,39M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
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Villa 8 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 8 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 558 m²
Piso 2/2
Nos complace presentar una nueva villa de lujo en la península de Lustica, un oasis de aisla…
$3,48M
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VALUE.ONE
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Casa 6 habitaciones en Herceg Novi, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Propiedad en venta con tres casas terminadas en Herceg Novi, situada en el asentamiento de V…
$425,371
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 492 m²
Venta de dos hermosas parcelas con una superficie total de 985 m2 en el soleado pueblo de Mr…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en , Montenegro
Casa 5 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 5
Área 96 m²
Venta – una propiedad única frente al mar con acceso directo al mar, situada en el tranquilo…
$581,312
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Casa 6 habitaciones en Manastirska, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Manastirska, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
PARA LA VENTA — CASA BUTIFULA CON PANORAMICATopla, Herceg NoviCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:• …
$337,447
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Casa 11 habitaciones en Igalo, Montenegro
Casa 11 habitaciones
Igalo, Montenegro
Dormitorios 11
Nº de cuartos de baño 7
Área 440 m²
Piso 3
Esta casa espaciosa y totalmente amueblada representa una oportunidad excepcional para vivir…
$871,967
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Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en venta en Herceg Novi en la costa adriática. Un lugar ideal para alojarse y …
$2,32M
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Casa en Kumbor, Montenegro
Casa
Kumbor, Montenegro
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
Número de plantas 2
D9-1158. Villa de primera línea con vistas panorámicas al marVenta es una villa de dos plant…
$857,497
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Red Feniks Montenegro
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Tipos de propiedades en Municipio de Herceg Novi

villas
casas de campo
dúplex

Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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