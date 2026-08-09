Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Municipio de Herceg Novi
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

;
Herceg Novi
77
Lustica
41
Kumbor
22
Portonovi
19
Mostrar más
Villa Borrar
Eliminar
192 propiedades total found
Villa 5 habitaciones en Provodina, Montenegro
TOP TOP
Villa 5 habitaciones
Provodina, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 530 m²
Número de plantas 4
!!! Este es el único listado para esta propiedad que viene directamente del propietario !!!C…
$907,532
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Vendedor particular
Idiomas hablados
English, Hrvatski, Crnogorski, Dutch
Villa en Lustica, Montenegro
TOP TOP
Villa
Lustica, Montenegro
Área 184 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,53M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,86M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
TekceTekce
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$4,85M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 185 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa frente al mar en venta, situada en primera fila por la costa e…
$4,39M
Dejar una solicitud
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
Dejar una solicitud
Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Venta es una auténtica casa de piedra de 107 m2, situada en una parcela de 305 m2 en la pint…
$208,035
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Monteonline
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
En una de las localidades más exclusivas de la costa montenegrina, en la península de Luštic…
$5,54M
Dejar una solicitud
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
VILLA LUXURY CON PRIVATE BEACH, MIRIŠTE (LUŠTICA) Situado en una de las zonas más atractiv…
$4,39M
Dejar una solicitud
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
Dejar una solicitud
Villa 8 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 8 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 558 m²
Piso 2/2
Nos complace presentar una nueva villa de lujo en la península de Lustica, un oasis de aisla…
$3,48M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 492 m²
Venta de dos hermosas parcelas con una superficie total de 985 m2 en el soleado pueblo de Mr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 550 m²
Número de plantas 3
Villa de lujo en venta en Herceg Novi en la costa adriática. Un lugar ideal para alojarse y …
$2,32M
Dejar una solicitud
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Le presentamos la prestigiosa Villa G-1C1-V1, ubicada en la finca de élite THE PEAKS – Golf …
$4,69M
Dejar una solicitud
Villa en Kumbor, Montenegro
Villa
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 1
Área 54 m²
Herceg Novi, distrito de Kumbor. Nuevo complejo residencial de seis casas El comprador está…
$203,644
Dejar una solicitud
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Le presentamos la prestigiosa Villa G-1C1-V5, ubicada en el asentamiento de élite THE PEAKS …
$4,85M
Dejar una solicitud
Villa en Kumbor, Montenegro
Villa
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 1
Área 54 m²
Herceg Novi, distrito de Kumbor. Nuevo complejo residencial de seis casas El comprador está…
$188,516
Dejar una solicitud
Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 611 m²
Número de plantas 2
LOCALACIÓNEsta villa se encuentra en Herceg Novi, a 7 km del centro de la ciudad. El mar y l…
$8,14M
Dejar una solicitud
Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
For sale is a cozy one-story house in the picturesque Herceg Novi, in the Bijela area. This …
$314,375
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Monteonline
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Ultramarine Street, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Ultramarine Street, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 287 m²
Número de plantas 1
Amplia villa con Jacuzzi en el techo - Residencias de pueblo en el lujoso complejo de Porton…
$3,14M
Dejar una solicitud
Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
La hermosa casa de piedra tradicional restaurada, de 400 años, se encuentra a sólo 40 metros…
$472,139
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Monteonline
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Villa 4 habitaciones en Kameno, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Kameno, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 338 m²
Piso 2/2
Villa en The Peaks Lustica Bay, el primer campo de golf de 18 hoyos de Montenegro, están dis…
$4,04M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 417 m²
Número de plantas 3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,24M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Durici, Montenegro
Villa
Durici, Montenegro
Dormitorios 3
Área 375 m²
Villa moderna en el pueblo de Kamenari. Área de la villa: 118 m. 2 Superficie: 375 m. 2 Núme…
$337,468
Dejar una solicitud
Villa en Podi, Montenegro
Villa
Podi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Número de plantas 2
En venta es una villa panorámica premium de 232 m2, hecha en un estilo moderno con elementos…
$1,50M
Dejar una solicitud
Villa en Kumbor, Montenegro
Villa
Kumbor, Montenegro
Dormitorios 1
Área 104 m²
Herceg Novi, distrito de Kumbor. Nuevo complejo residencial de seis casas El comprador está…
$203,644
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Villa 4 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 207 m²
Piso 2/2
El complejo de villa cerrada sobre el proyecto Portonovi en Kumbor es un moderno y lujoso co…
$1,16M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
VALUE.ONE
Idiomas hablados
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Herceg Novi, Montenegro
Villa
Herceg Novi, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 240 m²
One -story villa in a club village Villa Square 240 sq.m: - Three bedrooms with bathrooms; …
$1,50M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Monteonline
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Telegram Escribir en Telegram
Villa en Lusticka, Montenegro
Villa
Lusticka, Montenegro
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International real estate agency Habita
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch

Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir