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Casas de campo en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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3 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa de campo 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Número de plantas 2
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$275,124
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Casa de campo 6 habitaciones en Kumbor, Montenegro
Casa de campo 6 habitaciones
Kumbor, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 350 m²
Número de plantas 2
Hermosa casa junto al mar en Montenegro!✨ Espacio, comodidad y privacidad en el pintoresco p…
$1,57M
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Casa de campo 7 habitaciones en Baosici, Montenegro
Casa de campo 7 habitaciones
Baosici, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Продаем дом в Черногории на первой линии для инвестиций или личного использования. Дом яв…
$513,649
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