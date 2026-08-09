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Dúplex en venta en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

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Dúplex 3 habitaciones en Baosici, Montenegro
Dúplex 3 habitaciones
Baosici, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 2
En venta Hermoso apartamento dúplex de tres dormitorios 100m2 con vistas espectaculares al m…
$306,313
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Dúplex 3 habitaciones en Provodina, Montenegro
Dúplex 3 habitaciones
Provodina, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Número de plantas 2
A 2 bedroom sea view duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and s…
$373,824
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Dúplex 3 habitaciones en Provodina, Montenegro
Dúplex 3 habitaciones
Provodina, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 128 m²
Número de plantas 2
A 3 bedroom hilltop duplex is for sale with fantastic views over Herceg Novi, the bay and su…
$389,304
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Parámetros de las propiedades en Municipio de Herceg Novi, Montenegro

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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