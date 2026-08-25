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Propiedades residenciales en venta en Lustica, Montenegro

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apartamentos
86
casas independientes
47
133 propiedades total found
Villa en Lustica, Montenegro
TOP TOP
Villa
Lustica, Montenegro
Área 184 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,53M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 5
Área 400 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$5,86M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Área 352 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$4,85M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 185 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$3,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Área 56 m²
Península Lustica, Distrito Radovichi. Nuevos apartamentos del desarrollador La casa fue co…
$179 747
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Casa en Lustica, Montenegro
Casa
Lustica, Montenegro
Área 155 m²
Número de plantas 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,70M
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa con vistas al mar, situada en la segunda fila de la costa en u…
$3,46M
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Área 42 m²
Venta de un apartamento moderno y funcional en una ubicación excepcional en la península de …
$404 772
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 442 000 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$518 643
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Área 105 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,34M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Se ofrece una exclusiva villa frente al mar en venta, situada en primera fila por la costa e…
$4,39M
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Apartamento independiente Piso independiente 8 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 8 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 510 m²
Número de plantas 3
Venta es un complejo residencial de varios niveles que consta de dos casas ubicadas en la pe…
$1,85M
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$501 899
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 800 m²
En uno de los lugares más exclusivos de la costa montenegrina, en la península de Lustica, c…
$5,61M
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Casa 9 habitaciones en Lustica, Montenegro
Casa 9 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 9
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 357 m²
Superficie: 357 m2Superficie terrestre: 774 m2Dormitorios: 5Baños: 4Aparcamiento privadoMode…
$1,01M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Villa 7 habitaciones en Lustica, Montenegro
Villa 7 habitaciones
Lustica, Montenegro
Habitaciones 7
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Superficie: 350m2Parcela terrestre: 544m2 (o opcionalmente - 1.200m2, con parcela de tierra …
$2,07M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$509 110
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 2
Amplio apartamento con amplia terraza y vistas al mar El apartamento ocupa todo el piso de u…
$195 995
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Área 492 m²
Venta de dos hermosas parcelas con una superficie total de 985 m2 en el soleado pueblo de Mr…
Precio en demanda
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Apartamento 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,49M
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Villa en Lustica, Montenegro
Villa
Lustica, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Número de plantas 3
Maravillosa villa, situada en primera línea del mar y tiene su propio acceso a la playa. Aca…
$1,16M
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
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$1,34M
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$501 463
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Estudio en Lustica, Montenegro
Estudio
Lustica, Montenegro
Área 45 m²
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$526 232
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
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$1,46M
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Situado en el prestigioso barrio Horizonte de Luštica Bay, este apartamento de 67,41 m2 de l…
$805 564
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Apartamento en Lustica, Montenegro
Apartamento
Lustica, Montenegro
Área 300 m²
En venta es un objeto planificado con dos apartamentos y un garaje, situado en una parcela d…
$174 858
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$406 044
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 288 m²
En uno de los rincones más atractivos de la costa de Montenegro, en la prestigiosa y tranqui…
$4,39M
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Parámetros de las propiedades en Lustica, Montenegro

con Garaje
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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De lujo
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