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Propiedades residenciales en venta en Bijela, Montenegro

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apartamentos
42
casas independientes
9
51 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Área 68 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Baoshichi. Apartamento en un nuevo complejo residencial. En cad…
$226,918
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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Área 48 m²
Presentamos apartamentos en venta en un nuevo complejo en Herceg Novi, donde ahora se puede …
$170,028
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Apartamento 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/3
Apartamentos de dos dormitorios en venta. Una casa de tres plantas con 6 apartamentos, fue c…
$173,143
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Apartamento en Bijela, Montenegro
Apartamento
Bijela, Montenegro
Área 350 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Baoshichi. Operando cuatro pisos mini hotel para 6 habitaciones …
$674,935
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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Área 38 m²
Apartamento en venta en Bijela, cerca de la ciudad de Herceg Novi. El apartamento tiene una …
$190,990
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Casa 6 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 159 m²
Número de plantas 3
D2-1039. Casa de tres plantas con un maravilloso jardín en BielaBiela, Boka Kotorska Bay.159…
$514,498
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
A11-240 . Apartamento de un dormitorio con patio privado – Bijela, Herceg NoviSituado en la …
$131,483
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 2/3
Un apartamento de 1 dormitorio está en venta en Boko Kotor Bay en Herceg Novi, distrito de B…
$180,197
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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 1
Un hermoso apartamento de 64 m2 está en venta en el centro de Bijela, Herceg Novi, a solo 50…
$174,393
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Casa 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 3
Área 162 m²
Casa en venta en Bijela, Herceg Novi – 162 m2Una amplia casa familiar está disponible para l…
$339,414
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Mbroker
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Casa 6 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 143 m²
Número de plantas 2
D2-168. Casa con vista panorámica de Kotor BayLa casa tiene una superficie total de 143 m2 e…
$457,332
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/3
Un apartamento de 45m2 en la primera planta en un nuevo edificio (sin ascensor), situado a 7…
$185,909
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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 2
Este moderno apartamento de una habitación, de 44m2, está situado en el segundo nivel de un …
$127,889
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Villa en Bijela, Montenegro
Villa
Bijela, Montenegro
Área 350 m²
Número de plantas 4
Ofrecemos comprar una villa en la costa adriática en la bahía de Kotor en el pueblo de Bijel…
$633,573
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Аталанта
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Apartamento 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/3
А7-048. Apartamento de una habitación con vistas al mar, Bijela, Herceg Novi¡Venta!Apartamen…
$194,366
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 61 m²
Piso 1
A11-142. Moderno Apartamento de dos dormitorios con garaje en BijelaDescubra su nueva casa e…
$262,966
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Red Feniks Montenegro
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Apartamento 1 habitacion en Ulica jedinstva, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Ulica jedinstva, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Número de plantas 3
Apartamento 36 m2 en la planta: planta alta, a 100 m del terraplén. La estructura del aparta…
$124,284
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Apartamento 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 2
Área 120 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Baoshichi. Apartamento en un nuevo complejo residencial. En cad…
$465,472
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Apartamento 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
Piso 2
Apartamento de 3 dormitorios en venta en Herceg Novi, Bijela Amplio apartamento de 76 m2 seg…
$291,572
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Apartamento 4 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 77 m²
Piso 2/2
A5-195. Apartamento de tres dormitorios en BijelaVenta de un amplio apartamento en el pueblo…
$200,083
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Apartamento 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
A11-133. Apartamento de un dormitorio en Bijela, Herceg NoviVenta: Apartamento de un dormito…
$171,499
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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Apartamento en venta en Bijela, cerca de la ciudad de Herceg Novi. El apartamento tiene un…
$190,538
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Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Edificio residencial y comercial con veinte apartamentos, dos tiendas, veinticuatro plazas d…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 1/4
A7-061. 1+1 apartamento en Bijela, Herceg NoviApartamento en venta en Bijela, Herceg Novi.10…
$141,773
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Apartamento 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 1
El apartamento tiene una superficie de 70 m2 en la primera planta, situada a sólo 100 metros…
$208,251
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Apartamento 1 habitacion en 44 Talija Apartments, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
44 Talija Apartments, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Acogedor apartamento de 1 dormitorio en Bijela, ubicado dentro de la impresionante región de…
$140,677
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Apartamento 1 habitacion en Bijela, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bijela, Montenegro
Dormitorios 1
Introduciendo apartamentos en venta en el nuevo complejo de Herceg Novi, donde ahora se pued…
$170,043
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Apartamento 3 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
A11-239. Apartamento de dos dormitorios en venta - Bijela, Herceg Novi Situado en el tranqui…
$236,669
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Apartamento 2 habitaciones en Bijela, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bijela, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Piso 2
Apartamento en venta en primera línea del mar, Bijela (Herceg Novi) Una oferta única es un a…
$268,246
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Casa 6 habitaciones en Bijela, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Bijela, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 360 m²
Piso 3/3
D7-004. Villa de lujo en la bahía, Bijela, Herceg Noviventavilla en una zona tranquila y pop…
$2,23M
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