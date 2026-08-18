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Propiedades residenciales en venta en Zelenika, Montenegro

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apartamentos
6
casas independientes
18
24 propiedades total found
Casa 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
Número de plantas 1
La zona de la casa es de 90m2, la parcela es de 725m2. Consta de dos habitaciones, un amplio…
$162,767
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Casa 4 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 4 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 270 m²
Piso 1
Dos hermosas casas están en venta en Zelenika, Herceg Novi, situado en una parcela de 300m2.…
$296,469
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Casa 5 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 5 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 233 m²
Piso 3
Una amplia casa está disponible para la venta, que cubre 315 m2, con una parcela de 233 m2. …
$325,534
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DD CO DEDD CO DE
Casa 6 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 650 m²
D11-033. Casa de negocios en ventaVenta - Casa de negocios en Zelenika, Herceg Novi. La casa…
$1,14M
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Casa 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Número de plantas 2
Venta de una casa moderna en el pueblo de Zelenika, un suburbio de Herceg Novi. La casa está…
$452,899
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Casa en Zelenika, Montenegro
Casa
Zelenika, Montenegro
Área 140 m²
Venta: una casa familiar contemporánea situada en la zona verde y tranquila de Zelenika – un…
$495,450
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Casa 3 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 152 m²
D11-054. Encantadora casa en venta en Zelenika con Garaje y YardDescubre la combinación perf…
$205,799
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Casa en Zelenika, Montenegro
Casa
Zelenika, Montenegro
Área 150 m²
D2-1385. Casa en ZelenikaUna casa de dos pisos está a la venta en el pueblo de Zelenika. La …
$264,109
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Apartamento 1 habitacion en Zelenika, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 1
Área 63 m²
Piso 1
Apartamento de dos habitaciones en un complejo residencial en un acogedor pueblo de Zelenika…
$145,295
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Casa 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 3
D11-075. Casa en venta en Zelenika Casa en venta con vista al mar en Zelenika, Herceg NoviEs…
$514,498
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Apartamento 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Número de plantas 3
A11-147. Apartamentos en venta en Zelenika Casa en venta con vista al mar en Zelenika, Herce…
$98,326
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Casa 8 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 4
Área 342 m²
Piso 1
Venta es una casa espaciosa y totalmente amueblada con un jardín bien cuidado, situado en Ze…
$424,357
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Casa 7 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 7 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 7
Área 228 m²
Venta de una nueva casa de tres pisos en Zelenika, a 350 metros del mar. En el territorio ha…
$864,852
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Apartamento 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
Piso 4/4
A7-018. Apartamento en la casa Austro-Hungariana en Zeleniki, Herceg Noviventa en Zeleniki, …
$171,499
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Apartamento 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 2
Área 78 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Apartamento de dos dormitorios con impresio…
$186,189
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Apartamento 3 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Piso 1/3
A11-092. Apartamento de dos dormitorios cerca del mar Descripción de la propiedad:Descubra l…
$262,966
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Apartamento 3 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 2/3
A7-081. Apartamento con Dos Dormitorios en Zelenika, Herceg NoviComplejo Residencial en Zele…
$257,249
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Casa en Zelenika, Montenegro
Casa
Zelenika, Montenegro
Área 60 m²
D8-028. Casa en ZelenikaUna acogedora casa de una sola planta en el pintoresco barrio de Zel…
$160,066
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Casa en Zelenika, Montenegro
Casa
Zelenika, Montenegro
Área 136 m²
D9-005. Casa en primera línea en ZelenikaUna unidad separada de una casa verticalmente divid…
$297,266
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Casa 2 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 2 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 2
Casa en venta en Herceg Novi, Zelenika. La superficie de la casa es de 64 m2, y la superfici…
$261,569
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Casa 3 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 3 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 3
Cómoda casa en Zelenika cerca de Herceg Novi. La superficie es de 76 m2 y la parcela es de…
$313,883
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Casa 8 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 8 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 8
Casa en venta en Zelenika cerca de la ciudad de Herceg Novi. La superficie de la casa es de …
$523,138
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Villa 3 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Villa 3 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 2
New House Available In Hereceg Novi, Montenegro (Construction update: External completer, st…
$328,300
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Casa 6 habitaciones en Zelenika, Montenegro
Casa 6 habitaciones
Zelenika, Montenegro
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Número de plantas 2
Stone Villa Zelenika: Set on the hills in the charming village of Kuti in Zelenika, lies an …
$1,01M
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